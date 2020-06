Ana Pastor: "El PP defiende el Ingreso Mínimo Vital pero tiene que estar vinculado a la búsqueda de empleo"

La vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la comisión de la reconstrucción, Ana Pastor, ha asegurado que el PP va a pedir que el Ingreso Mínimo Vital se tramite como proyecto de ley y se vincule a la búsqueda activa de empleo porque es el "mejor escudo social". "Nosotros defendemos el Ingreso Mínimo Vital pero tiene que estar vinculado a la búsqueda de empleo", ha señalado

Ha defendido además que en ese trámite se escuche también a sindicatos, autonomías y ayuntamientos. "Ninguna familia debe quedar desprotegida ante esta crisis de salud pública", ha dicho Pastor en la Cadena Ser, para recalcar el compromiso del PP con la mejora de la vida de los españoles y la lucha contra la pobreza.

Al ser preguntada por si todos los miembros de su partido comparten esa opinión, Pastor ha asegurado: "yo soy de un partido y tengo pensamiento propio. Una cosa es la valoración de las cosas y la otra la política del PP, que será siempre que todos los ciudadanos tengan oportunidades".

En cuanto a si está de acuerdo con la postura de Cayetana Álvarez de Toledo, ha reconocido que pueden tener "distintas maneras de explicar las cosas" pero asegura que están en el "mismo proyecto". "Cada uno tenemos estilo diferentes propio de explicarnos, mientras defienda valores coincido con ella", ha señalado.

Polémica por la situación en las residencias

Ana Pastor ha reiterado que el "decreto que aprobó gobierno lo que dice es que hay mando único en este país", en relación a la polémica surgida por la situación en las residencias de la Comunidad de Madrid. Ha defendido la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis del coronavirus: "Lo que ha hecho en todo momento poner a disposición de los pacientes todos los medios materiales y humanos".

"Aquí no ha habido colapso de sistema sanitario, aquí ha habido crisis de salud pública. Lo que no podemos es enterarnos de que tenemos una pandemia cuando hay miles y miles de infectados, y a partir de aquí se ha visto el colapso gravísimo por no tomar decisiones a tiempo", ha recalcado Pastor.