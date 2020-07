Ana Botella irrita a las ramas juveniles de los partidos políticos

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dicho que "suprimiría las nuevas generaciones de los partidos" porque "la gente, donde tiene que estar cuando tiene 16, 17, 18 años es trabajando, estudiando o formándose". Botella ha contestado así, en rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, una pregunta sobre la idea de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, expresada en Onda Cero de que los futuros cargos públicos de su partido hayan tenido que ejercer antes alguna otra profesión,

"Yo siempre se lo digo, cuando veo a gente de las Nuevas Generaciones del partido en algún sitio digo 'qué haces aquí en vez de estar...'. Creo sinceramente que las nuevas generaciones de los partidos es algo ... que no", ha declarado.

Respecto a su caso, Botella ha indicado que ella hizo lo que ahora defiende Aguirre porque tuvo "la suerte hace mucho, cuando todavía no era tan frecuente, no solamente de hacer una carrera sino de acceder a la función pública desde la calle, sin tener previamente ninguna vinculación con la administración". "Y eso, sin duda, me ha dado una tranquilidad porque eso ocurrió cuando tenía 22 años, de lo cual hace mucho tiempo", ha agregado.

NNGG no comparte ni entiende que Ana Botella pida su desaparición

La organización juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones, no "comparte ni entiende" las palabras de Ana Botella y le ha advertido de que una formación que no apuesta por sus jóvenes está "condenado al fracaso". A través de un comunicado, Nuevas Generaciones ha recordado que las juventudes del PP trabajan sin más motivación que "construir una mejor sociedad en la vivir y mejorar la situación de todos y cada uno de los jóvenes".

La presidenta de NNGG del PP, Beatriz Jurado, recuerda que ninguno de los afiliados de NNGG recibe remuneración alguna por pertenecer a la organización y que la Constitución permite participar de forma activa en la política a partir de los 18 años. "No podemos permitir que en cada situación difícil se ataque a la juventud (porque) una sociedad que no tiene en cuenta a sus jóvenes no tiene futuro, al igual que un partido que no apuesta por sus jóvenes está condenado al fracaso", dice.

Además, hace hincapié en el trabajo que NNGG ha realizado, "de la mano" de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que todos sus cargos públicos tengan una formación previa que les capacite y permita "afrontar la representación política en las mejores condiciones". Para la presidenta de Nuevas Generaciones, esta organización política "es la mejor" a la que un joven puede pertenecer para participar para participar en política y "ser protagonista de las transformaciones y de los cambios que día a día acontecen en nuestra sociedad".