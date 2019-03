Alicia Sánchez Camacho: "Rajoy convenció a todos, pero no llega el mensaje"

"Rajoy fue muy enérgico en su explicación", ha asegurado la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, en una entrevista con Susana Griso en Espejo Público, en referencia a la reunión de este lunes en Génova.

Camacho cree que el presidente del Gobierno "convenció a todos, incluso a Esperanza Aguirre", después de las declaraciones de la expresidenta de la comunidad de Madrid, disconforme con las reformas económicas y la subida de impuestos.

"Yo sí creo que tenemos un relato, no como Feijóo", ha asegurado la líder catalana, tras las palabras del presidente de la Xunta gallega, que no acudió a la reunión en Génova. "Quizas hemos cometido el error de no explicarnos bien pero las políticas correctas se están ejecutando".

En cuanto al soberanismo catalán y la cumbre convocada por Artur Mas en Barcelona, que acabó sin acuerdos sólidos, Camacho ha tachado a Pere Navarro de "el tonto útil del independentismo".