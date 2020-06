Albert Rivera: "Yo no hubiera retirado la obra de ARCO porque me parece que la expresión artística puede ser provocadora"

Albert Rivera sobre la retirada de la obra de Santiago Sierra, 'Presos políticos' de ARCO, explica que no comparte la decisión, porque posiblemente se trate de una provocación. "Yo no lo hubiera hecho, porque me parece que la expresión artística puede ser provocadora", comenta y añade "lo puedes criticar, pero no retirarlo".

Por otro lado, recuerda en Más de uno que "hay que hacer menos ruido y mas trabajo por las mujeres" por lo que no suscriben la huelga del 8 de marzo, aunque la respetan. Asimismo, recalca que "diciendo portavoces y portavozas no se soluciona el problema".

Asimismo, sobre Cataluña, comenta que es Roger Torrent el que tiene que fijar el pleno y señala, "no tiene sentido que los separatistas sigan peleándose" mientras Cataluña está paralizada. También recalca que no se sigue proponiendo a Puigdemont y apunta que son el PP y PSOE, con su bloqueo a la reforma de la ley electoral, los que "benefician a los separatistas".