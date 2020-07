Aguirre, sobre Bildu: "Hasta que no se pronuncie el Constitucional, no cantaría victoria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Esperanza Aguirre, se ha referido este lunes a la decisión del Tribunal Supremo de no permitir las candidaturas de Bildu para las próximas elecciones y ha manifestado que "hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie" no cree que haya que "cantar victoria".



En una entrevista en la Cadena Ser, Aguirre ha recordado que "parece que hay posibilidad de recurso", aunque ha añadido que "nunca" ha sido "partidaria" de que el Constitucional "sea un tribunal de apelación".

"Generalmente tarda seis meses en decir si lo admite o no a trámite, aunque en este caso tendrá que tener más celeridad", ha dicho.



En cualquier caso, la presidenta ha considerado "positiva" la decisión del Supremo. "Si los informes de la Guardia Civil y la Policía dicen que estos señores forman parte del entramado etarra, lo lógico es que un terrorista no se pueda presentar a las elecciones; es de sentido común", ha manifestado.



Preguntada por las palabras de su compañero de partido Jaime Mayor Oreja, que dijo que "ETA prefiere un proyecto de una España patas arriba como lo está haciendo Zapatero", Aguirre ha dicho que el exministro "casi siempre acierta y hasta ahora ha acertado". "Mayor Oreja piensa que ETA necesita estar en los ayuntamiento y que para conseguirlo va a buscar todos los medios que estén a su alcance", ha añadido.