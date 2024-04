El TC admite el recurso del Gobierno y suspende la iniciativa independentista del Parlament de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra la iniciativa del Parlament de Cataluña para declarar la independencia catalana. Esto supone la suspensión cautelar de la medida y su paralización inmediata. Una medida que el Parlament admitió a trámite el pasado 20 de febrero como iniciativa legislativa popular (ILP).

Según han confirmado fuentes jurídicas, el tribunal ha adoptado esta decisión tras casi hora y media de intenso debate. Además, según han precisado, aunque la medida se ha acordado por unanimidad, sí que ha habido discrepancias sobre las razones para admitir el recurso.

Esas discrepancias entre los magistrados y las magistradas del tribunal han provenido de que se trata de "un procedimiento escasamente utilizado" y "sin apenas precedentes", de ahí la complejidad del asunto. Este no es un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, sino un recurso de impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, cuyo objeto es el acuerdo de la mesa del Parlament de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular.

El TC ya informó la semana pasada de que este recurso presentado por el Ejecutivo había sido añadido al orden del día del Pleno, que se ha reunido este martes, así como también lo hará el miércoles y el jueves.

Tenía los votos a favor de Junts y la CUP

Este martes por la mañana, los magistrados han admitido a trámite la impugnación del Gobierno contra la propuesta que fue registrada por Solidaritat Catalana per la Independència y que prosperó gracias a los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante de ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament.

La iniciativa legislativa popular (ILP) contaba, con un informe de los letrados del Parlament, no vinculante, que en todo caso advertía de que podría desbordar sus competencias. La iniciativa queda suspendida, según recoge el artículo 77 de la ley que regula el TC, "lo que será comunicado a la presidenta del Parlament".

Pere Aragonès ha advertido de que una amnistía para todos los encausados por el 'procés' no sería "el final de nada". El presidente de la Generalitat ha exigido iniciar una "segunda fase" de negociación con el Estado que conduzca a un referéndum sobre la independencia en Cataluña."Sabemos que es difícil, que el Estado no nos lo pondrá fácil y que no nos regalará nada; que siempre habrá quien reme en contra y que intentará deshacer todos los avances que hemos hecho. Pero también sabemos que no hay nada imposible", ha apuntado.

