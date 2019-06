Ada Colau repite como alcaldesa de Barcelona

Barcelona en Comú volverá a gobernar en Barcelona. Ada Colau seguirá siendo la alcaldesa de la ciudad condal gracias a los votos del PSC y los tres votos vitales de Valls. Ernest Maragall, líder del PSC, se situará en la oposición tras no conseguir los apoyos suficientes para gobernar, a pesar de haber obtenido el mismo número de concejales que Colau.

El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha estado presente durante la toma de posesión y también acudió ayer para entregar la documentación necesaria para tramitar la declaración de bienes que deben hacer todos los concejales. Forn recibió el permiso por parte de la justicia para poder salir de prisión y acudir al ayuntamiento.

Manuel Valls ha aseverado que lo más importante era "evitar un alcalde indepependentista". Por eso mismo, ha comentado que ha votado a Colau "sin condiciones". Valls también ha agradecido la decisión de Jaume Collboni de apoyar a la alcaldesa: "sin le decisión de Collboni usted no sería hoy alcaldesa". Finalmente, Valls ha asegurado que en Cataluña "no hay presos políticos y no hay exiliados". Durante su discurso se han escuchado abucheos en la plaza Sant Jaume.

En las elecciones del pasado 26 de mayo ERC consiguió 10 concejales, los mismos que el partido de Ada Colau (Barcelona en Comú). Con 8 concejales el PSC es la tercera fuerza más votada en el consistorio seguido de Ciudadanos, con 6 ediles. Junts per Catalunya ocupará 5 asientos y 2 el Partido Popular.

Los políticos independentistas de ERC y JxCat han jurado su mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Elsa Artadi, Ernest Maragall y Joaquim Forn han jurado por "imperativo legal".