Acuerdo PP y Ciudadanos para las elecciones vascas... con Alfonso Alonso en contra

La dirección nacional del PP se ha impuesto al PP vasco que dirige Alfonso Alonso y ha firmado el acuerdo con Ciudadanos para concurrir en coalición electoral a las elecciones vascas del próximo 5 de abril. La rúbrica de este pacto, que ambas formaciones han negociado estos últimos días, la han realizado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Finanzas y representante legal de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Esta medianoche finaliza el plazo para registrar coaliciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Electoral y ambos partidos deberán comunicar el nombre de su confluencia electoral. Será PP + Cs, la suma de sus logotipos, con sus colores corporativos, que se mezclan en el signo +.

Coalición PP y Ciudadanos para las elecciones vascas | PP/Cs

La firma llega después del choque con el PP vasco, que calificó de "inasumible" el pacto cerrado con el partido naranja que concede a Cs el 'número dos' por Alava y Vizcaya, según anunció el secretario de Acción Institucional, José María Espejo-Saavedra. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el PP vasco recalcó que esas cesiones a Cs "no guardan relación con la realidad de cada partido", ya que la formación naranja no obtuvo ningún representante, ni en las pasados comicios de 2016 en Euskadi ni en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2019. Tampoco tiene concejales en ningún ayuntamiento. Según fuentes del PP vasco, Alfonso Alonso no se planteaba ceder y rechazaba de plano que Cs pueda tener el segundo puesto en Vizcaya y Alava. Los 'populares' vascos consideran que los naranjas podrían tener el número tres por Vizcaya (el PP tiene dos y aspiran a esa tercera plaza) y el cuarto o quinto puesto de Alava, provincia en la que cuentan con cinco parlamentarios. Las fuentes consultadas por el PP vasco también afean a Génova que en la negociación con Cs no haya hecho valer la trayectoria y la historia del PP vasco, formación que ha pasado momentos muy duros cuando ETA estaba en pleno apogeo. Según añaden, Cs no tiene historia ni apoyos en esta comunidad.

Enfrentamiento con Alfonso Alonso

La crisis entre 'Génova' y el PP vasco se agudizó después de que el entorno de Alonso difundiera que el presidente del PP vasco no conocía el contenido del acuerdo que se iba a firmar, que él no lo había negociado y que lo que sabía era a través de Ciudadanos y de los medios de comunicación. Según el PP vasco, fue la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, la que le envió un mensaje de WhatsApp a medianoche para que estuviera a las 11.00 horas en Madrid, y él contestó que no podía desplazarse hasta allí. Sin embargo, la dirección nacional del PP no ofrece la misma versión porque, según las fuentes consultadas, se le telefoneó varias veces y le dieron la oportunidad de reunirse en Madrid y ver el acuerdo de coalición con Cs, dado que ya se iba a retrasar esa firma. Fuentes de la dirección del PP precisan que a las 21.30 horas, Beltrán le mandó un mensaje a Alonso asegurando que le estaba llamando. Media hora después volvía a insistirle con otro WhatsApp trasladándole que tenía noticias. Alrededor de las 23.30, le comunica que acuda a Madrid, porque se va a firmar el acuerdo de coalición. Según 'Génova' en uno de los últimos mensajes se le dijo que se iba a "retrasar" la firma del acuerdo para que pudieran en esa reunión y "analizar" el acuerdo. Alrededor de las 9.30 Beltrán preguntó de nuevo a Alonso si venía a Madrid y a las 13.00 horas ha informado que no acudía.

Este episodio deja tocada la relación entre la dirección nacional del PP y el presidente del PP vasco. Ahora habrá que ver si Alfonso Alonso será el candidato a lehendakari en las elecciones del próximo 5 de mayo. Una vez que 'Génova' ha anunciado la firma, el PP vasco ha afirmado que 'Génova' no les ha comunicado nada y que si es en los términos anunciados por Ciudadanos, "no reconocen el acuerdo", según han indicado fuentes del PP vasco.