El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no acepta las condiciones del pacto con Ciudadanos

El líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, ha comunicado a la dirección nacional de su partido, que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos para las elecciones vascas que ha conocido por la prensa y que además no comparte. Fuentes cercanas a Alonso han explicado que no es cierto que haya dado "plantón" a una reunión en Génova o que el dirigente del PP vasco esté "desaparecido" ya que, por el contrario, continúa esperando a que el PP nacional responda a sus llamadas, pero según ha sabido Antena 3 Noticias no ha ido a Madrid para cerrar el acuerdo.

El PP y Ciudadanos siguen manteniendo contactos, aunque no una reunión formal, para cerrar la coalición en el País Vasco que acordaron y anunciarla en las próximas horas en medio del choque de Génova con el PP vasco por los puestos que ocupará Cs en las listas electorales. Fuentes de la formación naranja han confirmado que los dos equipos negociadores continúan hablando para ultimar los detalles de la coalición con la que se presentaran a las elecciones vascas del 5 de abril pese al rechazo del líder popular vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, que rechazó de plano que Cs ocupara el segundo puesto en las listas por Álava y Vizcaya. Cs mantiene que no hay cambios respecto al acuerdo al que llegaron para que el partido naranja ocupara el "numero dos" en ambas candidaturas aún con la oposición de Alonso cuando quedan horas para que se cierre el plazo para registrar las coaliciones electorales. Para el PP vasco, es exagerado que Cs tenga esos puestos de salida cuando no tiene ningún diputado autonómico, ningún concejal y solo tuvo 21.477 votos en las autonómicas de 2016.