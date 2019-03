El abogado de Urdangarín desconoce si su defendido puede afrontar la fianza

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha reiterado que le parece "exagerada" una fianza de 8,2 millones para su defendido y su exsocio Diego Torres. Además, ha indicado que desconoce cuáles son las finanzas de su cliente para saber si podría hacer frente a esta cantidad.

Preguntado por los periodistas a las puertas de su despacho, Pascual Vives ha reiterado que le parece "exagerada" la fianza que solicita el fiscal, "porque es muy grande", aunque ha recalcado que sobre esta petición no le "consta nada". "Parece que saben ustedes más que yo", ha manifestado.

Tras afirmar que sus conversaciones con Urdangarin "son discretas", el letrado ha respondido que no conoce las finanzas de su defendido al ser preguntado sobre si el duque de Palma podría hacer frente a la fianza. "No lo sé", ha insistido el abogado, quien ha reconocido que prefería no hablar y que tenía "más ganas de estudiar, de conocer y de escribir".

La Fiscalía Anticorrupción ha entregado al juez del caso Nóos su petición de fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma y su exsocio Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. En el escrito, presentado en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, se solicita que se incoe una pieza separada de responsabilidad civil pecuniaria y que ambos imputados presenten la cantidad con carácter solidario de 8.189.448 euros.

A partir de ahora, el juez debe decidir si acepta la cantidad solicitada tanto por el fiscal y también por la acusación popular, representada por Manos Limpias, o la rebaja a una cantidad que podría rondar entre los 5 y 6 millones de euros, según fuentes jurídicas.