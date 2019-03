Roca: "No contemplo la posibilidad de que doña Cristina se siente en el banquillo"

EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE LA HERMANA DEL REY

Miquel Roca no ha detallado las líneas de la defensa, aunque ha indicado que su contenido "no les sorprenderá" y que incluirá "argumentos potentes y bien estudiados". Además ha considerado que "no es un problema de optimismo o pesimismo, es un problema de convencimiento total de la inocencia de nuestra cliente".