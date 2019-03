Abogado de Diego Torres: "La mayoría de lo que se ha dicho de mi cliente es falso"

El abogado de Diego Torres, principal imputado en el caso del Instituo Nóos ha declarado en Espejo Público que no es cierto que su cliente no haya hecho declaraciones"Diego Torres declaró ante el juzgado en el mes julio de 2011 durante unas tres o cuatro horas" a lo que ha añadido que "Si mal no recuerdo el 8 de diciembre declaró en sede policial ante el señór fiscal durante unas siete u ocho horas"

El juez castro considera que hay nuevos datos a los que no ha dado explicación, concretamente de cuentas en Luxemburgo de la empresa De Goes Center a nombre conjuntamente de Iñaki Urdangarín y Diego Torres que podrían haberse vaciado en los últimos meses, una información que Manuel González Peeters asegura desconocer por completo.

En su opiníón "La mayoría de lo que se ha dicho de mi cliente es completamente falso, yo no puedo salir al paso de todas las majaderías que se dicen" y a ese respecto González Peeters ha explicado que "Lo que se ha producido es la existencia de una suerte de propuesta, de personas identificadas de origen bastardo. Todas ellas han sido ignoradas y sistematicamente rechazadas por su origen difuso y por su caracter, infame, bastardo e infumable".