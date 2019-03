El abogado de Mohammed Aalla: "Ni recordaba el nombre del imán de Ripoll"

Jaume Caldés, abogado de oficio de Mohamed Aalla, el dueño del coche con el que atentaron en Cambrils el pasado viernes 28 de agosto nos cuenta que el auto de libertad el único vinculo que tiene con estos hechos es ser el titular oficial del Audi.

Ha coincidido su declaración con más gente. El único vínculo es ser el titular oficial no realmente el propietario del vehículo, que era Youssef Aalla.

"Él no sabía nada de nada". El interrogatorio duró más de tres horas. "Después de tres horas se llegó a preguntar si sabía a qué se debía que estuviera aquí". Él estaba muy preocupado por su situación".

"Piense que el interrogatorio duró tres horas pero no por falta de colaboración" ya que había que recopilar muchos datos.

Mohammed Aalla "no tiene ningún delito imputable" y hasta que "no evolucione la investigación, no va a tener otro abogado".

"Desde que ha salido (de la cárcel) no lo he visto y sólo he hablado dos veces con él por teléfono", explica el abogado.

"Estamos en secreto de sumario. La declaración técnicamente fue sin lagunas, sin contradicciones y colaborativa. Aclaró muchos cabos de relaciones. Y sobre el imán ni se acordaba de su nombre".