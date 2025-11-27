La UCO interviene "escopetas", obras de arte y dinero en los registros del caso 'Mascarillas' en Almería

Un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, móviles de última generación y obras de arte ocultas en garajes: esto es lo que ha encontrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con los registros llevados a cabo por la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso 'Mascarillas'. Una trama en la que se investiga el presunto cobro de 'mordidas' por contratos irregulares a través de la institución provincial.

Desde una "pistola detonadora" hasta "cinco escopetas": el armamento encontrado por la UCO

En el atestado, al que ha tenido acceso Efe, figura que uno de los hallazgos más relevantes tuvieron lugar en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución. Fue allí donde las autoridades encontraron una "caja de cartón con pistola detonadora". Esta arma ha sido intervenida, puesto que era "presumiblemente prohibida". Sobre esto, ya se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

Asimismo, se ha encontrado armamento en el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L en la localidad de Fines (Almería). Allí se dio con "cinco escopetas" en la zona del almacén. Puesto que no se ha localizado documentación reglamentaria que amparase su tenencia, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas".

Móviles de última generación

Dentro del domicilio del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien dimitió de su cargo la semana pasada, los agentes intervinieron una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera" en el "sótano garaje". Se trata de una pieza 'La mujer del Almanzora', que cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López".

Más de 7.000 euros en la casa de la hermana del expresidente de la Diputación

Uno de los hallazgos más significativos, tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del que fue presidente, Javier Aureliano García Molina, en Balanegra (Almería). Allí, la UCO encontró hasta 7.620 euros junto a un papel con un manuscrito en tinta roja en el que figura que "este dinero es de Javier Aureliano". Además, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, intervinieron hasta "tres sobres con anotación 10.000".

