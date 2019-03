Podemos limpia "fregona en mano" la calle donde miembros de VOX repartieron propaganda para "desinfectarla de fascismo"

Los miembros de Adelante Jerez, la confluencia de Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza en Jerez de la Frontera, ha limpiado este miércoles "fregona en mano, con agua y lejía", la parte calle Larga donde el día antes estuvieron miembros de Vox repartiendo propaganda, para "desinfectar y limpiar de fascismo". "Este mediodía nos ha tocado limpiar los restos de delirios franquistas que dejaron ayer junto al Gallo Azul", señalaban a través de su cuenta de Twitter.

En una nota, además, la coalición de izquierdas ha pedido explicaciones a la Subdelegación de Gobierno "ante el amplio dispositivo policial que acompañó a los militantes de VOX durante el acto, con el alto coste de recursos públicos que supone un despliegue policial de tal magnitud".

En este sentido, el actual portavoz del Grupo Municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, ha manifestado que "si la presencia de la policía nacional fue para proteger a los ultraderechistas de cualquier tipo de agresión por parte de los jerezanos, quien tomara la decisión de enviar a la zona tal despliegue policial no conoce la ciudad". "Jerez no es una amenaza para nadie, más bien al contrario, es un ejemplo de convivencia", ha declarado.

Según Ruiz-Berdejo, "en Jerez no caben actitudes como las que defiende Vox, las cuales no encajan en el marco de la democracia y llegan al punto incluso de defender que todas las personas puedan tener una pistola en su casa". Así, ha añadido que desde Adelante Jerez "no están dispuestos a permitir que organizaciones de este tipo, que fomentan el odio y atacan la convivencia, enfrentando a pobres contra pobres, tengan cabida en las instituciones públicas".

Por su parte, el coordinador local de Podemos, Angel Cardiel, ha declarado que Adelante Jerez "debe mantenerse firme ante el avance que viene experimentando la ultraderecha, el cual viene haciendo que en las conversaciones de la gente se esté usando un discurso que no se corresponde con los tiempos que vivimos". "Corremos el riesgo de que se normalice determinado retroceso de derechos, de ahí que no se le pueda ceder ni un centímetro a la ultraderecha fascista, que últimamente campa a sus anchas por las calles y por las instituciones", ha concluido.