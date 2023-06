Olona anuncia que Caminando Juntos no concurrirá al Senado en las elecciones del 23J

Macarena Olona ha presentado este sábado en Guadalajara su nuevo partido, Caminando Juntos. La exlíder de VOX ha anunciado que no se presentará al Senado en las elecciones del 23 de julio, y que está pendiente de la validación por parte del Ministerio del Interior para presentarse al Congreso en diferentes provincias.

Olona ha asegurado que está "ilusionada y orgullosa" del camino que ha emprendido con esta nueva formación política, el partido que registró este miércoles en el Ministerio del Interior, aunque es consciente "de las numerosas limitaciones" del sistema, porque según ha dicho "está diseñado para que siempre ganen los de siempre y sea tremendamente difícil que una nueva formación política pueda irrumpir en escena”.

En este contexto, ha reiterado que están "haciendo lo imposible" por poder llegar a concurrir en las generales, al tiempo que ha denunciado el agravio comparativo con Sumar, que según Olona "ha conseguido en tan solo 24 horas la inscripción en el registro del Ministerio del Interior, y ya es un partido político constituido" Sin embargo, a Caminando Juntos "cuando estamos llamando, la única respuesta que se nos da es que el Ministerio del Interior tiene 20 días para resolver la solicitud y si agotan ese plazo, esos 20 días, estaremos fuera", ha lamentado.

Olona carga contra Abascal

Macarena Olona ha retado este viernes al líder de Vox, Santiago Abascal, a un cara a cara y ha pedido el aval a 184.000 españoles para poder concurrir con su nuevo partido en diez provincias, incluida Granada, circunscripción en la que irá como candidata.

En una entrevista para La Sexta, ha comparado el partido que lidera Abascal con una "trinchera de odio" y ha justificado la creación de 'Caminando juntos' como un proyecto de "hogar común que compartían millones de españoles" y que han sido expulsados por la radicalización del sistema.

Además, ha destacado que no "no hay un ánimo de venganza" en la creación de este partido. La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ha cargado contra "la deriva tóxica actual" del partido de Abascal que "pone en riesgo la calidad democrática de España".