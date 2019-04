Los mejores momentos de 'El Debate Decisivo' de Atresmedia

En 'El Debate Decisivo' de Atresmedia se rompía el hielo con la intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez, turno elegido por sorteo. La primera pregunta se dirigía a saber si Sánchez pensaba reeditar los apoyos de la moción de censura o si iba a incluir a Ciudadanos. “No está en mis planes pactar con un partido q ha puesto un cordón sanitario al PSOE. Lo que hacemos es ganar las elecciones y proponer un gobierno con independientes progresistas de prestigio como he hecho en estos diez meses para que España camine hacia la Justicia y la limpieza”, afirmaba.

Rivera: "Yo no voy ni a la vuelta de la esquina con los aliados del señor Sánchez"

Albert Rivera se estrenaba afirmando que no tiene intención de pactar con el PSOE porque “Sanchez está pactando con los que quieren acabar con mi país, Torra, Puigdemont... y yo con esos no voy ni a la vuelta de la esquina”. Añadía que “en esta emergencia nacional, si me hace falta un escaño más, le tenderé la mano al resto de partidos constitucionalistas, al PP. Más claro el agua: soy el único candidato que está diciendo cuál es su preferencia", insistía con rotundidad.

Pablo Casado: "Sánchez es como una muñeca rusa: dentro de él está Podemos, JxCat, ERC y Bildu"

Pablo Casado se ha presentado como el líder del único partido que no ha pactado con Pedro Sánchez. preguntado por la posibilidad de que Vox le haga presidente, asegura que "él presentará su proyecto, y está en manos de Vox decidir si lo apoya o no".

Pablo Iglesias: "Vamos a reformar el código penal para que sólo sí sea sí"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha comenzado 'El Debate Decisivo' tendiendo la mano al PSOE para formar Gobierno.

Rifirrafe entre Casado y el presidente: "Aquí el más mentiroso es el señor Sánchez"

El presidente del Gobierno ha zanjado su turno en el que tenía que hablar de empleo señalando que nunca ha pactado con los independentistas: "Eso es falso". A lo que Casado le ha respondido que "aquí el más mentiroso es el señor Sánchez". Un rifirrafe entre Casado y el presidente que incluía frases como "Aquí el más mentiroso es el señor Sánchez".

Primer rifirrafe entres Albert Rivera y Pedro Sánchez a raíz de la tesis doctoral del líder socialista

El presidente de Ciudadanos ha sacado, en el primer bloque del debate electoral, una copia de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusarle de mentir, y éste le ha respondido regalándole el libro del presidente de Vox, Santiago Abascal, "para que conozca los planteamientos políticos de sus aliados". "He traído un libro que usted no ha leído, es su tesis doctoral", ha dicho Rivera, sacando a colación la festividad de Sant Jordi y Día del Libro.

Rivera y Casado han acusado a Sánchez de pactar con los independentistas,

"Aquí las mentiras vuelan entre Casado y Rivera y al final uno no sabe cuáles son porque cada vez se parecen más, y cada vez se parecen más a la ultraderecha", ha manifestado Sánchez. Sin embargo, mientras se expresaba en estos términos, Rivera le ha matizado desde su atril "¿lo dice usted en serio", en tanto que Casado le apuntaba "¿y Pedralbes qué fue, una jornada de picnic?", en referencia a la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente catalán, Quim Torra.

El presidente del Gobierno ha zanjado su turno en el que tenía que hablar de empleo señalando que nunca ha pactado con los independentistas: "Eso es falso". A lo que Casado le ha respondido que "aquí el más mentiroso es el señor Sánchez".

El bloque de propuestas sociales de Pedro Sánchez

Las propuestas sociales de Pedro Sánchez en 15 segundos se centraban en la promesa del presidente del Gobierno de reformar la Constitución para blindar las pensiones, el carácter público del sistema y la sostenibilidad financiera.

Tensión entre Casado e Iglesias por la hucha de las pensiones

El líder de Podemos pidió a Pablo Casado que le dejara terminar. "Vaciaron la caja de la Seguridad Social porque precarizaron el empleo". "Pusieron la deuda en España al 100%", añadio Iglesias. "Porque nos encotramos 100.000 millones sin pagar del señor Zapatero", le respondió.

Las propuestas de Sánchez sobre inmigración que pasan por un aumento de las plantillas para este objetivo

Las propuestas de Sánchez sobre inmigración han girado en torno a un un aumento de las plantillas para este objetivo. La política común europea, reforzar la cooperación y el diálogo con los países de tránsito y de origen, así como reforzar el control de las fronteras son las patas de la política que propone Sánchez en 'El Debate Decisivo'. "Vamos a aumentar la oferta en la plantilla en la política de asilo para desbloquear muchas de las peticiones de asilo", es una de las medidas concretas, junto a reforzar la plantilla en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Iglesias, a Rivera: "Es usted muy maleducado"

El momento más tenso entre Pablo Iglesias y Albert Rivera se ha vivido cuando se comentaba la situación de las VTC. Albert Rivera ha comentado que Podemos ha "echado" a los usuarios de estas empresas. Ante esta interrupción, Iglesias ha expresado su enfado y le ha acusado de "maleducado" por interrumpir el debate.

Casado compara el Gobierno de Sánchez con el aloe vera: "Cada vez que lo investigan, encuentran más propiedades"

El líder del PP ha afeado a Pedro Sánchez que hable de fraude fiscal porque "tiene cinco ministros bajo sospecha más Maxim Huerta". Mientras, Pedro Sánchez le acusaba de manchar la reputación de la gente gratuitamente.

Casado, a Pedro Sánchez: "Eche del PSOE a los maltratadores antes de hablar de Cayetana Álvarez de Toledo"

Casado indicó que el PSOE es el único partido político que tiene en sus filas a un condenado por maltrato a su mujer, refiriéndose a Eguiguren, "no lo echaron, sino que le pusieron a negociar con los etarras en el caserío".

Casado, a Pedro Sánchez: "¿Va usted a indultar a 'La Manada'?"

El líder del PP ha insistido en esta pregunta, a la que Pedro Sánchez no ha respondido directamente y ha acusado a Casado de insultar continuamente.

Rivera muestra a Sánchez un largo pergamino con "todos los casos de corrupción del PSOE"

Rivera protagonizaba otro momento de tensión al abordar el tema de la corrupción y mostrar a Sánchez un largo pergamino con "todos los casos de corrupción del PSOE". "Es verdad que la corrupción ha formado parte de la hoja de ruta para Ciudadanos y en gobiernos en los que hemos condicionado, pero también es verdad que ha habido condenas", Rivera desenrollaba un documento en el que supuestamente estaban todos los casos de corrupción en los que estaría implicado el Partido Socialista y le pedía una respuesta a su intención de dimitir ante una condena en el caso de los ERE:

Iglesias: "Algunos se envuelven en la bandera de España pero no les gusta España"

Iglesias también ha insistido en que España es un país plurinacional, lo que hace que muchos españoles se identifiquen con símbolos diferentes o tienen idiomas diferentes. Sobre la independencia de Cataluña, defienden "el diálogo y la escucha".

Rivera se propone como alternativa a un gobierno con Otegi

El 'minuto de oro' de Pablo Casado

El 'minuto de oro' de Pablo Casado cerraba 'El Debate Decisivo' en Atresmedia: "Necesitamos unir el voto y me comprometo a servirle". "Si quiere un cambio de verdad en España el único valor seguro es el Partido Popular, por eso le pido el voto. Necesitamos unir ese voto y me voy a dejar la piel por el futuro de sus hijos y el futuro de España. No le voy a defraudar", concluía.

El 'minuto de oro' de Sánchez

El presidente del Gobierno ha aprovechado su último minuto en el el debate de Atresmedia para pedir el voto a su partido y frenar la posibilidad de una coalición como la que gobierna en Andalucía. "Les insto a que el próximo 28 de abril hagamos una enorme moción de censura social a la corrupción, a la desigualdad y a la confrontación política", ha zanjado.

El 'minuto de oro' de Albert Rivera

Albert Rivera ha aprovechado su 'minuto de oro' para hacer referencia a su familia y subrayar que está orgulloso de ella y de ser "catalán y español". "Mis padres me han enseñado que en la vida hay que esforzarse, que nadie te regala nada y a creer que las cosas se pueden cambiar trabajando", a enfatizado. Asimismo, ha hecho referencia a su hija Daniela, y ha llamado al voto de todos para dale un futuro mejor "a nuestros hijos.

Pablo Iglesias ha mantenido su duro discurso contra la banca, los dueños de los medios de comunicación, las empresas energéticas y "las cloacas" durante su 'minuto de oro". Por ello, ha pedido que la gente "se mueva" porque es "cuando cambian las cosas", como en ocurrió en el 8M con las mujeres, la acción de los pensionistas y los jóvenes que luchan contra el cambio climático: "La historia no está escrita y, el próximo domingo, la historia la escribes tú".

Detalles muy cuidados y con mensaje

Iglesias luce un suéter de una marca de merchandising republicano en 'El Debate Decisivo'.

Casi 140 minutos de debate en el que los cuatro candidatos han mantenido un ritmo intenso, con un intercambio de propuestas, argumentos y puntualizaciones que han pretendido explicar sus medidas y convencer a los indecisos a menos de cinco días para que las urnas convoquen al electorado.