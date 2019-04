Pablo Iglesias, sobre la eutanasia: "Presentamos una ley y no nos apoyaron"

Pablo Iglesias, preguntado por si pedirá un puesto en un hipotético futuro Gobierno en coalición con Pedro Sánchez, ha asegurado que primero es necesario ser "prudentes" ya que existe una realidad en España y es que "se han acabado los Gobiernos de partido único".

Del mismo modo, ha comentado que es "necesario" explicar a los españoles que el próximo gobierno de España va a ser un Gobierno de coalición. Iglesias ha comentado que "estamos dispuestos a formar gobierno con el PSOE", aunque ha dicho que no entienden porque el PSOE no dice "claramente" que no pueden tener un gobierno con Ciudadanos.

Sobre empleo, Iglesias ha asegurado que cuando se habla de empleo hay que ser "claros", por ello hay que decir que la temporalidad es el principal problema ya que hay personas que están encadenando contratos temporales. Por eso, ha comentado que los contratos temporales deben de ser de seis meses y un falso autónomo debe tener un contrato laboral.

Sobre impuestos, Iglesias ha puesto el acento en distinguir entre envoltorio y contenido. Sobre ello, ha explicado que el contenido son las pensiones y el IPC por ley. Del mismo modo ha dicho que las familias "no necesitan el presidente de las familias". Necesitan escuelas gratis de los cero a los tres años o permisos de paternidad y maternidad intransferibles.

Pablo Iglesias ha explicado que los empresas de VTC como Uber o Cabify deben pagar impuestos en España. Sobre ello, Albert Rivera ha comentado que Podemos ha "echado" a los usuarios de estas empresas. Del mismo modo, Iglesias le ha acusado de "maleducado" por interrumpir el debate. A lo que Rivera le ha contentado que no hay que tener miedo al debate.

Sobre la eutanasia, ha pedido al resto de formaciones políticas que digan la verdad. "Nosotros presentamos una ley de eutanasia y el resto de formaciones políticas no nos apoyaron", ha manifestado.

I glesias: "Las concertinas son cuchillas que producen heridas muy graves a personas cuyo único delito es huir de la pobreza"

Iglesias ha manifestado que un estado democrático debe cumplir con la declaración universal de los derechos humanos y eso está en contra de las concertinas. Asimismo, ha comentado que "no hay derecho" que la gente que no tenga papeles sea trasladado a centros de detención cuyo "único delito" es huir de la pobreza.