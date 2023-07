Feijóo inicia las negociaciones para no depender de "minorías radicales": "UPN me ha confirmado el apoyo"

El candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo, anuncia que ya ha iniciado la ronda de contactos para poder formar un gobierno alternativo a Pedro Sánchez porque considera que España "necesita un cambio". "España necesita poner en marcha un gobierno cuanto antes y no depender de minorías radicales e independentistas". Además, asegura que no "renunciará a intentarlo".

"Desde la mañana de hoy he mantenido contactos con distintas fuerzas políticas para conseguir un gobierno estable en España en las próximas semanas. En concreto, ha habido contacto con el Partido Socialista, a petición de su candidato, hemos quedado en hablar cuando se conozca el escrutinio del voto CERA", decía Feijóo tras la reunión de la Junta Nacional de la Directiva del PP.

El Partido Popular cuenta con el apoyo de UPN: "He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, con quién se ha abierto el camino con el mismo efecto", asegura Núñez Feijóo. También ha contactado con el PNV con Vox. Las conversaciones con estos partidos seguirán, anuncia Feijóo.

"He iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya formulas imposibles", añade.

Además, Feijóo ha dibujado tres posibles escenarios: que gobierne el partido más votado -en este caso el PP-, el bloqueo político o que "todos los que han perdido exploren una mayoría alternativa con el apoyo explícito o tácito de partidos populistas e independentistas", es decir, que el bloque de izquierdas consiga reunir los apoyos para investir a Pedro Sánchez.

El PP ya tiene el 'sí' de UPN y está a la espera del voto CERA

El candidato 'popular' ha anunciado en un discurso que cuenta con el escaño de UPN que consiguió tras las elecciones generales. Aunque el PP sigue sin llegar a los 176 diputados exigidos como mínimo.

Sumando los escaños de Vox (33), Partido Popular (136) y UPN (1) se alcanzarían los 170 diputados. También se podría sumar Coalición Canaria (1) o PNV (5). Entonces sumarían una mayoría absoluta ajusta de 176 escaños. Puede consultar en la 'Calculadora de Pactos' los escaños de cada partido para poder formar gobierno.

El voto CERA podría ser determinante. Los partidos políticos están pendientes del recuento del voto extranjero que puede sumar otros tres escaños al PP, uno al PP -que le quitarían al PSOE- otro en Girona -que le ganarían a Junts- y el tercero en Cantabria -proveniente de Vox-.

El PSOE podría bajar a los 121 escaños si el PP suma otro diputado en Madrid y Junts perder uno de sus siete representantes.

Sin embargo, si el PP suma el escaño madrileño, y contando con esa hipotética suma, se colocaría en 172 y el PSOE en 171. Y si los populares lograsen sumar el de Girona la posible suma de este espacio podría dar 173 frente a 171, en ese escenario el PSOE necesitaría el sí de Junts y no solo su abstención.

El voto CERA se contabilizará a partir del viernes, cuando las Juntas Electorales Provinciales concluirán el escrutinio general de los votos al incluir las papeletas que hayan podido emitir los 2,3 millones de españoles que residen en otros países y están inscritos en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).

Feijóo y Sánchez hablaron tras el resultado electoral

Los candidatos del PP y PSOE intercambiaron mensajes tras conocer el resultado del escrutinio. Pedro Sánchez escribía a Alberto Núñez Feijóo pero en el mensaje no entraba en "las particularidades del escrutinio ni tampoco en las opciones de cara a la investidura".

Feijóo, que aunque ha ganado las elecciones no ha obtenido los escaños suficientes para gobernar, ha emplazado al líder del PSOE a "mantener contactos en los próximos días de cara a evitar el bloqueo político".

Reunión informal antes de la Junta Nacional del PP

Feijóo ha mantenido este lunes por la mañana una "reunión informal" con miembros de su comité de dirección para analizar los resultados de las elecciones generales.

La reunión se produce antes de que se celebre la Junta Directiva Nacional, prevista para las 17.00 horas y donde se espera que Feijóo reivindique su derecho a gobernar el país tras haber ganado las elecciones con 136 escaños frente a los 122 de los socialistas. "Pido al PSOE (...) que no bloqueen el Gobierno de España una vez más", expresó tras el escrutinio desde el balcón de 'Génova'.

El líder del PP ve una "anomalía" que no pudiese gobernar el partido más votado y asegura que cuando inicie el proceso de diálogo llamará a todos los partidos políticos para buscar apoyos ante la investidura

"En algunos casos aún sabiendo que su apoyo no será posible y, en otros, para explorar la disponibilidad de esos partidos (como en los casos de UPN y CC) de votar Sí a su candidatura en el Congreso de los Diputados", señalan desde Génova.