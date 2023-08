Elecciones generales, en directo: Feijóo propone tres escenarios para la gobernabilidad

Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, ha dejado clara cuál es su opinión sobre las pasadas elecciones generales del 23 de julio: "El peligro de que Vox y PP gobernasen puso en alerta a muchos españoles. España no es un país de extremos, un centro derecha, un centro izquierda es donde se mueve mayor parte de la gente. Partidos radicales como Vox no son partidos que tengan una aceptación".

Además, ha continuado explicando que "España es un país muy liberal, muy democrático, habiendo teniendo una dictadura, el pueblo español está a la vanguardia en una gran cantidad de cosas que no tienen ni los franceses, España tolera el matrimonio igualitario, está a favor de la eutanasia, en contra de la violencia de género, no es un país xenófobo, no somos xenófobos porque somos un pueblo de migrantes".