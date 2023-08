El PSOE se queda sin escaño en Madrid: la JEC no ve ninguna irregularidad en el recuento de votos

La batalla por el escaño de Madrid ha concluido este lunes. Al menos, de momento. Después de varias semanas con el escaño en el aire, finalmente la Junta Electoral Central ha finalizado el proceso y no ve "ninguna irregularidad".

En el recurso presentado ante este organismo electoral el PSOE solicitaba, además de realizar un nuevo escrutinio del voto nulo, que le denegó la Junta Provincial de Madrid, declarar válidos los votos del PSOE confirmados como nulos en mesas de varios municipios de Madrid.

Los socialistas necesitaban que 1341 votos de las 30.241 papeletas declaradas nulas -un 4,43%- para conseguir de nuevo el escaño que tenían antes del recuento del voto CERA y arrebatarle al PP su diputado número 16 en la capital.

Contra el presente acuerdo de la Junta Electoral Central cabe la posibilidad de que el PSOE presente recurso ante el Tribunal Supremo. De llevarlo a cabo, tendría que ser en un plazo de dos meses.

Otros recursos del PSOE sí han prosperado. Tras dos semanas de encrucijadas y reproches entre las dos grandes formaciones, la JEC ha declarado nulos dos votos del PP. No otorga validez a un voto para los populares en Collado Villalba y a otro en una mesa de Madrid.

El escaño de Madrid, clave para la futura investidura

El puesto 16 del Partido Popular en Madrid corresponde a Carlos García Adanero, exdiputado de UPN y una de las caras más reconocibles de la pasada legislatura. Este escaño hace que el PP obtenga finalmente 137 escaños en las elecciones generales del 23J, que sumados a los diputados obtenidos por Vox y UPN -partidos que ya han ratificado el apoyo para la investidura de Feijóo- sumarían 171 diputados, a 5 de la mayoría absoluta.

En esta situación, el PP seguiría necesitando la abstención de los 7 diputados de Junts para salir investido o el apoyo favorable del PNV, que este mismo lunes se ha remitido a las palabras de su presidente Andoni Ortúzar en las que se mantenía firme a no mostrar su apoyo a los populares si pactaban con Vox. El domingo, la formación de Santiago Abascal, en un comunicado, anunció su disposición a apoyar al PP sin entrar en el Gobierno afirmando que no será "la excusa de nadie" para no permitir un Ejecutivo que "respete los fundamentos de la Constitución".

La constitución de las Cortes Generales, momento en que todos los diputados tendrán que jurar o prometer el cargo, será el próximo jueves 17 de agosto.