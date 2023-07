Las búsquedas de los españoles en Google sobre el voto por correo llegan a niveles históricos

Solo quedan unos días para las elecciones generales de 2023. Unos comicios a nivel nacional que decidirán al próximo presidente del Gobierno de España y que marcan un hito en la historia de nuestro país: las del 23J serán las primeras elecciones que se celebrarán en verano. ¿Y qué ocurre con ello? Pues que a gran parte de los electores les coincidirá la fecha con sus viajes de vacaciones.

La preocupación de los españoles durante este último mes -desde las elecciones municipales y autonómicas del 28M y tras el anuncio del adelanto electoral de Pedro Sánchez- se ha centrado, en gran medida, en la coincidencia del día de votación y de sus vacaciones de verano.

¿Cómo podré votar el 23 julio? ¿Qué voy a hacer si estoy de viaje y quiero ir a votar? ¿Tengo que renunciar a mis vacaciones para poder ejercer el derecho al voto? Cuestiones que han copado tanto los titulares de noticias de multitud de medios como los pensamientos de aún más cantidad de votantes.

Lo que más preguntan los españoles en las búsquedas de Google

Los electores se encuentran ante un problema de envergadura, pero de fácil solución: solicitar el voto por correo. Sin embargo, esta 'herramienta' que ha ayudado a los votantes españoles que no podían acudir físicamente ante las urnas se ha convertido en estas elecciones en una continua fuente de cuestiones, como '¿qué dirección tengo que poner si no estoy en casa?', '¿cómo lo solicito en tal caso?' o, simplemente, '¿cómo se vota por correo?'.

Frente a esta situación, las búsquedas de Google, como reflejo de las preocupaciones de los ciudadanos de a pie, se han convertido en testimonio de este creciente interés por el 'voto por correo'

Cambio en el interés de búsqueda de los españoles

'Voto por correo' se ha convertido en uno de los términos más buscados este año en relación con las elecciones. Una búsqueda que alcanzó su máximo tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones debido a los malos resultados cosechados por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

Desde entonces -aquel 29 de mayo- las búsquedas relacionadas con preguntas sobre 'votación' y 'elecciones' se han multiplicado considerablemente, lo que demuestra la preocupación de los españoles de cara a los próximos comicios.

En relación a 'votar', las consultas más buscadas a lo largo del último mes son las siguientes (consultado el 06/07): '¿cómo votar por correo?', '¿dónde tengo que votar?', '¿hasta cuándo se puede votar por correo?', '¿cómo se vota?' y '¿cuándo salen las mesas electorales?'.

En lo referente a 'elección', en el último mes se registraron estas como las más frecuentes (consultado el 06/07): '¿cómo van las elecciones?', '¿cuándo son las elecciones generales?', '¿quién va ganando las elecciones?', '¿quién gana las elecciones?' y '¿por qué se adelantan las elecciones generales?'.

Asimismo, el adelanto electoral se ha traducido en un cambio en el interés de búsqueda de los españoles: las consultas realizadas que incluyen el término 'votar' han experimentado un considerable aumento tanto en popularidad como en frecuencia desde el anterior periodo.

Desde que arrancó la campaña del 28M, y a día de 05/07, algunas de las búsquedas más frecuentes sobre 'votar' alcanzaron durante el mes porcentajes notablemente considerables de crecimiento en el interés de los españoles. Por ejemplo, la pregunta '¿Dónde tengo que votar?' experimentó un aumento del 2850%.

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'votar'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Hasta qué hora se puede votar? (aumento puntual)

2. ¿Cómo votar por correo? (+330%)

3. ¿Cómo solicitar el voto por correo? (+760%)

4. ¿Cómo saber dónde tengo que votar? (+1950%)

5. ¿Dónde tengo que votar? (+2850%)

Lo que más buscan los españoles sobre 'voto por correo'

Al igual que con la lista anterior (desde que arrancó la campaña del 28M, y a día de 05/07), la siguiente muestra el orden de las consultas de búsqueda más populares (sobre 'voto por correo'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Cómo votar por correo? (+330%)

2. ¿Cómo solicitar el voto por correo? (+760%)

3. ¿Hasta cuándo se puede votar por correo? (+820%)

4. ¿Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo? (+780%)

5. ¿Cómo funciona el voto por correo? (+1100%)

Además de mostrar aumentos frente al anterior periodo que rondan el 1000% en la mayoría de cuestiones, las búsquedas en Google de 'voto por correo' a lo largo del último mes reflejan un detalle significativo. Detalle que se obtiene al comparar dichas búsquedas con las de 'votar'.

Así, aunque el pico más acuciado de todo el gráfico ('votar') es el que coincide con el de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, el 30 de mayo se produjo un aumento pronunciado de las búsquedas relacionadas con 'voto por correo', justo después del comunicado de Sánchez. Un fenómeno que demuestra que el interés de los españoles por este tema se acentuó con el adelanto electoral a fechas vacacionales.

A ello se podría añadir otro factor: tanto las búsquedas más populares como las que mayor incremento tuvieron sobre 'voto por correo' desde el inicio de la campaña del 28M estuvieron todas relacionadas con las elecciones generales del 23J. 'Voto por correo 23 julio', 'solicitar voto por correo 23 julio', 'solicitar voto por correo elecciones generales 2023' o 'plazo voto por correo 23 julio' fueron algunas de estas consultas, además de otras que demuestran preocupaciones relacionadas, como 'Si pides el voto por correo, ¿te puede tocar mesa electoral?'.

Más de 2 millones de solicitudes

Al coincidir con el periodo de vacaciones veraniegas, son muchos los ciudadanos que se han animado a pedir el voto por correo para las elecciones generales del próximo 23 julio.

Según CCOO, las solicitudes del voto por correo para estas elecciones generales del 23J superan ya "con creces" los dos millones. "La cifra del voto por correo duplicará con creces los 984.000 solicitudes presentadas en las elecciones autonómicas y locales del pasado 28 de mayo", han afirmado desde el sindicato. Prevén también que se va a duplicar la cifra de 1,4 millones de solicitudes que se alcanzó en las elecciones generales de 2016, que fue la más alta en la historia hasta el momento.

"Las solicitudes de voto por correo superan todas las previsiones (...) y, con ocho días por delante todavía para el cierre de plazo de solicitud de voto por correo, se alcanzarán, previsiblemente, los más de 2,5 millones de solicitudes", añaden desde CCOO.

Es más, ante tal avalancha de solicitudes, Correos ha publicado una nota oficial en la que urge a los ciudadanos a que no apuren las fechas de solicitud y que no esperen a última hora para depositar sus papeletas en las oficinas postales. Y es que, aunque aún hay tiempo para pedir el voto por correo, no conviene dejarlo 'para el último momento'. Por su parte, las oficinas de Correos han ampliado su horario para hacer frente al gran número de solicitudes que se prevé.

Preguntas y respuestas sobre el voto por correo para el 23J

El 23 de julio, día de las próximas elecciones generales, coincidirá con el periodo de vacaciones de verano de muchos españoles, lo que quiere decir que el día de los comicios será también una jornada repleta de viajes vacacionales o desplazamientos a segundas residencias de una gran parte de los electores. Y ante el dilema de elegir entre ejercer el derecho al voto o disfrutar de las vacaciones, son muchos los que se han decantado por pedir el voto por correo para poder 'estar en los dos sitios a la vez'.

El sistema electoral español permite la opción de poder votar por correo. Para ello, hay que solicitarlo previamente, proceso muy sencillo pero que requiere seguir una serie de pasos y cumplir con unos plazos determinados.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el voto por correo?

El pasado 30 de mayo comenzó el periodo para que los votantes pudieran solicitar el voto por correo. El periodo se alargará durante tres semanas, por lo que el último día para poder solicitar esta modalidad de voto es el jueves 20 de julio -en un principio, el plazo iba a terminar el 13 de julio, pero la Junta Electoral decidió ampliarlo-.

¿Y hasta cuándo puedo enviar el voto?

El solicitante tiene de plazo hasta el jueves 20 de julio para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos de España, siempre y cuando se acuda dentro de su horario de apertura.

¿Qué ocurre si no estoy en casa?

A partir del lunes 3 de julio, la Oficina del Censo Electoral comenzó a enviar el voto por correo a la dirección postal indicada por el votante el día que realizó la petición. Al tratarse de un correo certificado, el solicitante tendrá que estar presente en el domicilio especificado. Ahora bien, ¿qué ocurre si no estás justo cuando ha venido el cartero?

En caso de no estar en casa cuando llegue el cartero, este dejará un aviso en el buzón, ya que la documentación solo la podrá recoger la persona que la ha solicitado. En él se indicará que debe acudir a la oficina de Correos correspondiente para recoger el sobre con las papeletas.

Puedes consultar qué hacer si has solicitado el voto por correo y no lo recibes en este enlace.

¿Cómo pedir el voto por correo?

La solicitud del voto por correo se puede realizar de dos formas: o bien de manera presencial o bien de manera telemática.

Presencialmente . Deberás acudir a cualquier oficina de Correos, recoger el impreso de solicitud y rellenarlo. En él habrá que indicar la dirección postal en la que se quiere recibir la documentación electoral (esta puede ser la de un domicilio particular o la del trabajo, entre otras). Para ello es necesario presentar el DNI u otro documento que acredite la identidad.

. Deberás acudir a cualquier oficina de Correos, recoger el impreso de solicitud y rellenarlo. En él habrá que indicar la dirección postal en la que se quiere recibir la documentación electoral (esta puede ser la de un domicilio particular o la del trabajo, entre otras). Para ello es necesario presentar el DNI u otro documento que acredite la identidad. Telemáticamente. Basta con acceder a la web de Correos y presentar la solicitud del voto por correo. Sin embargo, para pedirlo por esta vía es imprescindible tener el DNI electrónico o un certificado digital válido.

¿Qué hago cuando reciba la documentación?

Una vez que has recibido la documentación, debes escoger la papeleta de votación que desees -estas vienen en el paquete enviado- e introducirla en el sobre de votación -en el caso de querer votar en blanco basta con no introducir ninguna papeleta en el sobre-.

Una vez realizado el paso anterior, introduce el sobre de votación junto con el certificado de inscripción en el censo dentro del sobre en el que aparece escrita la dirección de tu mesa electoral -no hay que aportar nada más: si, por ejemplo, incluyes un documento acreditativo de identidad dentro del sobre de votación, el voto será considerado como nulo-.

Este sobre tendrás que llevarlo a una oficina de Correos. Recuerda llevar el DNI -u otro documento de identidad-, pues tendrás que presentarlo.

¿Puedo cambiar de opinión y votar de forma presencial?

La respuesta no tiene discusión: no. En caso de haber solicitado el voto por correo -y que la solicitud haya sido aceptada- luego no podrás acudir de manera presencial a votar en la mesa electoral el 23J.

