No he recibido mi voto por correo para las elecciones generales, ¿Qué puedo hacer?

Durante la jornada del 23 de julio, los colegios electorales abrirán sus puertas para que los ciudadanos acudan a depositar su voto en las urnas. Sin embargo, para que un ciudadano pueda ejercer el derecho al sufragio no hace falta que acuda presencialmente a las mesas electorales, siempre y cuando haya solicitado el voto por correo. No obstante, es esencial saber como realizar el seguimiento del voto por correo y que hacer si no se recibe.

Desde desde el pasado 30 de mayo hasta el 13 de julio se puede solicitar el voto por correo. Y a partir del lunes 3 de julio, los votos comenzarán a llegar a las direcciones indicadas por los solicitantes. Sin embargo, en el caso de que este no llegue cuando se acerque el 20 de julio (fecha límite), los ciudadanos tienen dos opciones para encontrar una solución a la demora.

¿Qué hacer si el voto no llega

La Oficina del Censo Electoral brinda la primera opción, realizando un trámite para solicitar información al respecto que consiste en rellenar un formulario en la página web y adjuntar varios datos personales. La otra vía es acudir a la página web de Correos e introducir el número localizador del envío para recibir información sobre la futura entrega y la fecha aproximada de llegada.

No obstante, en el caso de que solo se trate de una simple tardanza, se puede realizar el seguimiento del voto por correo a través de la página web del INE. Si finalmente el voto por correo no llegase, se puede interponer una reclamación en la oficina de Correos, así como en la Oficina Del censo Electoral.

¿Cómo hacer el seguimiento de mi voto por correo?

Los ciudadanos que hayan solicitado el voto por correo podrán consultar el estado de tramitación de su solicitud desde la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). En la sección llamada 'Sede Electrónica', en el apartado de 'Trámites' y en la subdivisión titulada 'Elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023' donde se puede acceder a 'Consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo'.

Para poder realizar el seguimiento se debe introducir el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante, y su fecha de nacimiento.