Sánchez busca repetir el 28A... y Casado convertir el 26M en el contrapeso

En Ciudadanos pelean el balón como el voto en las urnas, "porque vamos a hacer unos toques ahora", y es que Rivera, mientras visita al equipo femenino del Madrid Club de Fútbol, habla de pactos: "He dicho que hay un pacto hecho entre Sánchez e Iglesias y lo ratifico, no lo he dicho yo, lo ha dicho Iglesias. Y creo que el 26 de mayo vamos a ver un pacto Sánchez-Iglesias en la mesa".

Pedro Sánchez pide un voto "de coherencia", lo llama, para repetir los resultados en 10 días: "Lo que no se puede hacer es que el 26M vayamos a votar algo que no sea lo mismo que votamos el 28A". Lo contrario que los candidatos del PP. Casado sigue insistiendo en ser el "contrapeso" al gobierno de Sánchez en esta elecciones y, en Asturias, mantiene el tono, incluso, al improvisar: "Para que Partido Socialista y sus aliados no sigan en el gobierno... (se escucha ruido con una botella) hasta la botella de sidra se preocupa cuando escucha que Pedro Sánchez pueda seguir en el gobierno".

Acto de campaña también de Vox, "no vamos a dar un paso atrás", con Santiago Abascal intentado terminar la campaña ayudado por unas muletas.