FRÍO INVERNAL

En este pueblo la próxima semana el termómetro marcará los -20 ºC de mínima

Una masa de aire ártico provocará temperaturas extremas en el Pirineo, con mínimas históricas durante varias madrugadas consecutivas.

Lola Márquez Romero
El invierno mostrará su cara más crudala próxima semana en España con la llegada de una masa de aire muy frío de origen ártico que provocará un desplome generalizado de las temperaturas.

El episodio arrancará con fuerza y dejará heladas intensas en amplias zonas del país, aunque será en el Pirineo donde el frío alcanzará registros extremos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Reyes Magos con aire ártico y bajo cero

La llegada de los Reyes Magos podría venir acompañada de un episodio plenamente invernal en buena parte de España.

Los modelos meteorológicos apuntan a que, entre el domingo 4 y el martes 6 de enero, será muy posible la aparición de nevadas a cotas bajas, coincidiendo además con un desplome de las temperaturas generalizado.

Masas de aire frío este domingo. | ElTiempo.es

Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre dónde y cuánto nevará.

Bellver de Cerdanya, el lugar más frío de España

Dentro de ese escenario gélido, hay un municipio que destaca por encima del resto.

Bellver de Cerdanya, en la provincia de Lleida, se posiciona como el lugar más frío de España, con una temperatura mínima prevista de –20 ºC.

La Aemet sitúa este valor durante la madrugada del martes al miércoles, en plena irrupción del aire polar.

No se tratará de un episodio aislado. La noche anterior, que coincide con la noche de Reyes, ya se registrarán temperaturas extremadamente bajas, con una mínima prevista de –18 ºC.

Dos madrugadas consecutivas con registros tan extremos reflejan la intensidad y persistencia del frío que se instalará en la zona.

Frío en toda la Cordillera Pirenaica

El desplome térmico no afectará únicamente a Bellver de Cerdanya, también lo hará el conjunto de la cordillera pirenaica, que vivirá noches especialmente duras.

  • En el municipio de Alp, en la provincia de Girona, los termómetros podrían bajar hasta los –17 ºC durante la madrugada del miércoles.
  • En Vielha, capital del Valle de Arán, se esperan dos noches consecutivas con –16 ºC, tanto la del martes como la del miércoles

El frío intenso también se dejará sentir en el Pirineo aragonés

  • En Benasque, una de las localidades más elevadas del valle, la Aemet prevé mínimas de –16 ºC durante dos noches seguidas, confirmando que el episodio será generalizado en las zonas de alta montaña.

Aunque estas temperaturas extremas se concentrarán en el Pirineo, la masa de aire ártico provocará heladas nocturnas en muchas otras regiones, especialmente en el interior y en zonas de montaña.

Los expertos recomiendan extremar la precaución, tanto por el riesgo de hielo en carreteras como por el impacto del frío en personas vulnerables.

La próxima semana, España vivirá así uno de los episodios más fríos del invierno, con el Pirineo como epicentro y Bellver de Cerdanya como el punto donde el termómetro tocará su punto más bajo.

