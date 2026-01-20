Roberto Brasero avisa de otra racha de borrascas: "Más lluvias y nevadas"

Tenemos en marcha este martes el anunciado temporal de levante en nuestro Mediterráneo que ha estado azotando con fuerza zonas de Cataluña: daños en paseos marítimos como el de Badalona; ríos que bajan muy crecidos como el Onyar en Girona y un aviso de nivel rojo por lluvias en el Ampurdán que ya sido desactivado.

Esta tarde las lluvias se desplazan un poco más al sur pero seguirán siendo abundantes y persistentes en Tarragona y alcanzarán también zonas de la Comunidad Valencina y Baleares hasta primeras horas de mañana. Y seguimos también con avisos costeros de nivel naranja desde Girona hasta Alicante y también en Baleares por vientos del nordeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 ocasionalmente 8) y olas de 4 a 6 metros (ola máxima de 8 a 10 metros) con especial incidencia en costas y paseos orientados al este y nordeste.

Aviso rojo en Galicia

Mañana ya irá amainando este temporal de levante: Harry se aleja y el viento, las lluvias y las olas irán remitiendo con el transcurrir del día. Pero, casi al mismo tiempo, cobrará protagonismo una borrasca sobre el Reino Unido que nos manda otro temporal esta vez para Galicia, donde mañana se activarán avisos costeros de nivel rojo. Tendremos también fuertes rachas de viento en Asturias, Cantabria. País Vasco y zonas de Navarra y de Castilla y León, además de en el Estrecho. Y, por último, un frente irá atravesando la peninsula con precipitaciones en casi todos los territorios y especialmente abundantes en zonas de Galicia y Cádiz.

Vuelven las lluvias

Vuelven las lluvias y vuelven también las nevadas. Para mañana ya tenemos avisos por nevadas en provincias de León, Zamora, Guadalajara, Huesca y Comunidad de Madrid. Será a partir de unos 1200 metros cuando ya pueda caer nieve, es decir en montañas y pueblos serranos del norte y centro de la península. Esta es la previsión de AEMET sobre la cota de nieve para mañana: 1100/1300 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y pudiendo bajar hasta los 900/1100 m. en el Sistema Central. En Canarias, nubes solo en el norte delas islas.

Menos heladas

Mañana temprano helará en menos zonas. Se mantendrán las temperaturas bajo cero en zonas del centro y el interior este peninsular pero subirán las mínimas en la mitad oeste peninsular, notablemente en zonas del Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y tercio este peninsulares y este de las mesetas.

Luego por la tarde las máximas descenderán en la región comprendido entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsulares y Baleares, localmente notables en el bajo Ebro. También se esperan bancos de niebla matinales en montañas, este de la meseta Sur y depresiones del nordeste.

Racha de borrascas

Este de mañana será el primero de sucesivos frentes que irán entrando por el oeste peninsular impulsados por otra racha de borrascas que circularán por el Atlántico y quizá alguna de ellas acabe siendo nombrada como Ingrid, el próximo nombre en el listado de este año. Pendientes quedamos. De momento más lluvias y nevadas nos esperan durante los próximos días en muchas zonas de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.