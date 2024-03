Las temperaturas dan un paso atrás, para coger impulso este fin de semana.

Quedan 15 días para Semana Santa y muchos nos preguntan qué tiempo nos espera, la respuesta no suele gustar, porque queda mucho y siendo realistas poco podemos decir. Lo único que podemos utilizar para estos casos es la llamada predicción a largo plazo, que agrupa la predicción de una semana en un mapa. No es la previsión habitual que va de día en día, o de hora en hora. Esa no nos sirve, porque con cada actualización de los modelos meteorológicos cambia radicalmente a tantos días vista.

Pincelada para Semana Santa

Lo poco que nos dicen los modelos es que en la semana que va del 25 al 31 de marzo, la de Semana Santa, es probable que las temperaturas sean algo más frías de lo habitual para fecha. Así que probablemente no tendremos tanto calor, como estos días. En cuanto a las lluvias, de momento solo intuimos que las borrascas se moverán al noroeste de la Península. Aun es pronto para saber si sus frentes nos afectarán o no, hay que esperar más, paciencia.

Hoy un paso atrás

Las temperaturas bajan ligeramente en el oeste y centro peninsular, no será muy acusado, a penas restaremos dos o tres grados. Por lo tanto seguiremos con ambiente de primavera, pero menos acusado que el de ayer. Por el contrario, las temperaturas suben hoy en el este. Llegando a 26ºC Murcia, 22º en Valencia, 17º en Barcelona y 18º en Palma.

Frente desecho

La novedad de la jornada es el frente que está rozando el noroeste peninsular. Dejará lluvias en Galicia, más abundantes en el oeste de A Coruña y de Pontevedra, además acompañadas de viento fuerte. En el oeste de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y el sur de Teruel las nubes serán abundantes, podrían dejar algunas gotas en zonas montañosas. En las costas del Mediterráneo se esperan cielos despejados, al igual que en el sur de las Islas Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve se espera abundante nubosidad.

Más calor

Mañana viernes las temperaturas volverán a subir y así seguirán durante el fin de semana, en ascenso, a pesar de las nubes que de nuevo llegarán por el Atlántico. Nos espera un domingo con máximas propias de junio en el sureste del País, destacando Murcia donde llegarán a alcanzar los 30ºC. Domingo de 29º en Sevilla, 27º en Badajoz, 26º en Ciudad Real, Ourense y Bilbao. En el centro las máximas alcanzarán los 22ºC. Hoy las máximas dan un paso atrás, para coger impulso para el final de la semana.

