Roberto Brasero: "Una de las noches más frías de la década"

La noche más fría

Las heladas ganaron extensión la pasada madrugada y algunas fueron tan intensas como en Cuéllar (Segovia) con -12,2º, Molina de Aragón (Guadalajara) -11,1º, Cedrillas (Teruel) -11º o Ucero (Soria) -11º. El tener más zonas con temperaturas bajo cero y que estás hayan tirado más hacia abajo en el termómetro ha convertido a la pasada noche en la más fría de este presente invierno. En el caso de Barcelona con 2º registrados en el Observatorio Fabra se ha vivido también la mañana más fría de los últimos 2 años y en otros puntos de Cataluña han llegado a los diez bajo cero lo que la convierte en una de las más madrugadas más gélidas de la década.

Otro amanecer gélido

Las temperaturas van seguir muy bajas pero ya no bajarán más. Incluso este miércoles podrán subir ligeramente las temperaturas mínimas en esas zonas donde tan frías están siendo, como Teruel, Cuenca o Guadalajara y que en lugar de los -10º con los que amanecimos hoy que tengamos mañana mínimas de “solo” 7 u 8 bajo cero. Potente seguirá siendo el frío en Soria y la meseta segoviana donde AEMET mantiene los avisos de nivel naranja y termómetros en negativo también en la mayor parte de la península e incluso en Mallorca. Solo se libran de ellos las zonas de litoral, sur de Andalucía y Canarias. Tras un gélido amanecer volveremos a tener otro día de sol, cielos azules interrumpidos solo por algunas nubes a primera hora en el cantábrico oriental y norte de Canarias y por algo de calima en el archipiélago canario por la tare. Lluvias este miércoles solo se esperan en Melilla donde pueden tener chubascos y alguna tormenta. Será el jueves y sobre todo el viernes cuando sí podríamos tener lluvias en más zonas del área mediterránea donde irán reduciéndose las heladas por la presencia de las nubes. En el resto seguiremos con noches muy frías porque aunque suban las temperaturas el ascenso no será muy apreciable.

Heladas sí, escarcha no tanta

Lo que tampoco estamos apreciando en muchas zonas es la escarcha que suele acompañar a estas heladas de invierno. Como dijimos ayer, la masa de aire que ha hecho desplomar las temperaturas es una masa polar continental que llega hasta nosotros después de atravesar el continente, y no el mar, por lo que es un aire muy seco, con un bajo contenido de humedad, por eso en pleno interior de la península, alejado del mar, los parabrisas o la hierba no se congelan a pesar delas temperaturas bajo cero y solo vas a tener escarcha en zonas donde la humedad del aire ya sea alta, porque el aire que llega no la trae: es frío, pero es seco.

Piensa en tu nevera

Es como cuando aparece escarcha en el congelador de casa: en la nevera a veces se forma escarcha... ¿Cuándo? Cuando abrimos la puerta del electrodoméstico, y sobre todo si abrimos y cerramos varias veces... ¿Verdad que alguna vez os ha pasado?... Pues eso no es porque haga MÁS frío, ¡bastante frío hace ya en el congelador todo el rato!, sino porque al abrir la puerta entra el aire que tenemos en la cocina, y ese aire es más húmedo que el que está dentro: esa humedad es la que se congela y forma la escarcha.

Ahora tenemos un aire MUY SECO porque viene de Siberia atravesando Europa por el continente (zona seca) en lugar de llegar desde el Ártico atravesando el mar (zona húmeda) y por lo tanto SOLO HAY HELADAS EN ZONAS DONDE TENGAN HUMEDAD (cerca de un rio, una fuente, etc) pero en otros sitios puedes tener -3º y no tener que raspar el parabrisas el coche.

