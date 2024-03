Roberto Brasero: "El miércoles volverá fugazmente el tiempo primaveral, pero el invierno nos espera de nuevo al final de la semana"

El tiempo de esta semana será muy cambiante. Vamos a tener muchos contrastes entre un día y otro e incluso dentro del mismo día. De momento el martes apenas esperamos precipitaciones y el miércoles tampoco. Tendremos mañanas frías y con heladas, pero luego lucirá el sol y el miércoles por la tarde puede que alguien que piense "ya hasta aquí la primavera". Pues va ser que no. Solo será un pequeño paréntesis: el jueves regresan la lluvias y a partir del viernes es probable que también las nevadas.

Se retiran las lluvias... de momento

Hemos empezado la semana con nuevo frente que este lunes va recorriendo la península de oeste a este dejando lluvias a su paso. Tiene poco que ver con el del fin de semana ya que las precipitaciones que deja son débiles en general, con muchas menos tormentas y el aire que trae no es tan frío y por lo tanto no esperamos nevadas fuera de las zonas de montaña, sin ese desplome de cota que ocurrió el sábado por la tarde dejándonos nevadas en Ávila, Segovia… o Albacete y un interesante espesor en zonas altas como no hemos tenido apenas en todo el invierno.

Las nevadas de hoy no serán tan intensas y mañana ya apenas nevará. Puede que a primerísima hora caiga algo en montaña del centro norte, centro y sudeste, más probables en Pirineos a partir de 800/1000 metros. Pero nada que ver con lo del fin de semana. El viento seguirá soplando fuerte en el Cantábrico, bajo Ebro y Ampurdán y en Canarias algunas lluvias en el norte de las islas más montañosas. Hará más frío a primera hora con heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, este de la meseta Sur y sierras del sudeste. Luego por la tarde temperaturas similares a las de hoy pero con más ratos de sol.

El miércoles más heladas y luego más sol

Y el miércoles, más de todo. Más frío y heladas a primera hora y más sol y ambiente cálido por la tarde. Será otro día de tregua en las precipitaciones, es decir, sin lluvias ni nevadas, pero será sobre todo un día de contrastes. Por la mañana temprano es probable que volvamos a raspar el parabrisas del coche en amplias zonas del norte y centro de la península, o en el interior del este incluso. Pero por la tarde las temperaturas van a ser más altas que el día anterior y podríamos llegar a 15º en Cuenca, después de amanecer bajo cero, o a 18º en Bilbao o hasta 22º en Sevilla. Puede que el miércoles haya quien piense que llega ya la primavera… pero lo que va a llegar el jueves es otro frente que de nuevo nos cambiará el tiempo.

Para el jueves, otro frente

Hemos hablado de que esta semana tendremos un tiempo de contrastes y el del jueves también lo será. Por un lado llegarán lluvias, si, pero también podríamos llegar a los 20º ese día en el Cantábrico. Todavía habrá que esperar un poco para saber dónde se ubicará la borrasca y por dónde y de qué manera entran las lluvias pero no hay que descartar que el frente del jueves llegue con vientos de suroeste y entonces podría llover con ganas en Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía y a la vez subirían las temperaturas en Cantabria y País Vasco. En este escenario, y para rematar los contrastes, ese día en Baleares lo que podríamos tener es calima o polvo en suspensión.

El viernes posibles nevadas

A partir de aquí aumenta la incertidumbre en la previsión. Uno de los escenarios posibles es que el viernes siga avanzando el frente y a la vez cambie el viento, que ya sería de norte y noroeste, es decir, más frío, y por lo tanto la cota de nieve bajaría.

En su pronóstico, la AEMET habla de "precipitaciones generalizadas" para ese día aunque "de forma menos probable e intensa en Baleares y extremo sudeste peninsular". Las lluvias serían más abundantes en zonas del tercio occidental y Pirineos, y las nevadas volverán "a montañas y zonas próximas de la mitad norte y del sudeste, con posibles acumulaciones importantes en el Pirineo". Y para el fin de semana, en principio, persistiría este tiempo invernal con más frío y más nevadas.

