Roberto Brasero: "Llega el calor que no hemos tenido hasta ahora"

Este jueves llega la primera ola de calorde este verano. Durará tres días porque el domingo ya bajarán algo y no se cumplirán los parámetros para que ese día entre en el calificativo de ola de calor, aunque el calor seguirá e incluso a partir del lunes volverán a subir las temperaturas de manera notable. Pero de momento este jueves y viernes van a ser días muy calurosos, como no lo ha sido este verano aún en muchas zonas. Calor de día y noche

Noches tórridas y tropicales

Tropical se califica a la noche en la que las mínimas no bajan de 20º. Si se quedan por encima de 25º se llama noche tórrida o ecuatorial. Ya hemos tenido algunas y este jueves y viernes tendremos más y en más zonas. En una nota de aviso sobre la ola de calor, la AEMET señala que: “Las temperaturas mínimas también serán elevadas durante este episodio, en el que no bajarán de los 24 ºC en amplias zonas del sureste y, de forma más puntual, en otras áreas de la mitad sur peninsular y depresiones del noreste, principalmente durante el viernes 19 y el sábado 20”.

40º en el centro, sur y noreste

Con mucho calor empezarán ya los días desde bien temprano y por la tarde será fácil ver los 38º en la zona centro, mitad y el cuadrante noreste de la Península, llegando a 40º o 42º en los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro y hasta 44º el valle del Guadalquivir.

En la meseta norte, Baleares y Canarias aunque no se cumplan los criterios para ser ola de calor, también tendremos temperaturas elevadas, alcanzándose los 36-38 ºC. Donde no tendremos avisos de calor es en Galicia y el Cantábrico: ahí no llega la ola, pero el tiempo será también veraniego porque veremos el sol, como ya ha ocurrido hoy y como escasamente había ocurrido en lo que llevamos de verano.

También viene calima

Será un jueves de sol y cielos despejados, tras algunas nieblas matinales, de la mitad norte peninsular y en Canarias, pero ojo, que por el sur los cielos no van a estar tan azules: llega una mezcla de nubes altas y polvo en suspensión, es decir, calima, que irá cubriendo los cielos en zonas de Murcia, Andalucía, Melilla o el este de Castilla-La Mancha. Incluso en las sierras del sureste podríamos tener alguna tormenta.

Este polvo en suspensión acompaña a esta masa de aire de origen africano, y afectará a gran parte de la mitad sur y este peninsular durante el jueves y el viernes, ya que de cara al sábado se debería ir retirando por el este. La masa de aire africano, junto con la elevada insolación propia de estas fechas y una situación de gran estabilidad atmosférica debido al anticiclón, son los responsables de esta primera ola de calor del año con unas temperaturas que, salvo el noroeste y el área cantábrica, alcanzarán valores muy elevados, más altos de lo habitual para estas fechas.

