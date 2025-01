Roberto Brasero: "El frío sigue y además por el este lluvias y nevadas"

Sigue el frío

Para este jueves cuenten de nuevo con otro amanecer gélido en toda la península y Baleares, aunque quizá no vayan a ser tan bajas como las de hoy: Ligeros ascensos en las mínimas de Castilla y León, donde ayer volvieron a registrase -12º en Cuéllar, así como en Madrid, Asturias, este de Castilla La Mancha y regiones del mediterráneo, pero insisto: aunque quizá no sea tanto como ayer, frío y heladas vamos va a seguir teniendo en las primeras horas del día. Y luego durante el día, las máximas serán similares salvo el nordeste y el cantábrico oriental donde tendremos cielos más nubosos y por lo tanto temperaturas más bajas por la tarde. Sera un día soleado en general y con calima en Canarias aunque la novedad llega por el Mediterráneo en forma de temporal.

Dana en el Mediterráneo

No debería ser muy fuerte y sobre todo será de corta duración pero a partir de este jueves por la tarde y durante el viernes esperamos un tiempo muy adverso y condiciones de temporal en Baleares y litoral mediterráneo peninsular. Mañana se irá nublando el día por el este y arreciando el viento. Es posible que tengamos chubascos localmente fuertes en puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, sin descartar acumulados significativos en el sur de Valencia y el norte de Alicante al final del día. AEMET ha activado de momento avisos de nivel amarillo por lluvias que pueden acumular 60 l/m2 en 12 horas. No es ni de lejos una situación parecida a la del 29 de octubre aunque en el origen de este cambio de tiempo está una dana que se formará en las próximas horas en el Mediterráneo para situarse el viernes en l norte de Argelia. Desde ahí afectará a las zonas citadas durante la tarde de jueves y viernes porque el sábado ya debería ir retirándose aunque puede que no se aleje del todo según los últimos pronósticos. En cualquier caso el sábado parece más tranquilo mientras que este jueves y viernes además de lluvia y viento y debido al frio que todavía hace, también tendremos nevadas en el este.

Además de frío, nevadas

Mañana jueves ya se esperan nevadas en montañas del tercio oriental peninsular, con avisos de nivel amarillo en el prepirineo de Barcelona y Pirineo de Girona (acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm por encima de los 900-1000m, en la zona del Prepirineo de Barcelona, afectará al extremo oriental), en la Sierra de Gúdar y Maestrazgo en la provincia de Teruel (acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm por encima de los 900-1000 m y puede afectar a puntos colindantes del Bajo Aragón.) y en el interior de Castellón (acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. por encima de los 900-1000 m) aunque también podemos ver copos en el resto de sierras y montañas del extremo oriental peninsular durante mañana por la tarde y la madrugada del viernes. Recuerda: el sábado ya se retira la dana y no se esperan ya ni lluvias y nevadas y el domingo será el noroeste peninsular el que nos pueda dejar nuevas lluvias y nevadas. Y en el resto –salvo Canarias- sigue el frío, grado arriba o grado abajo. .

