Roberto Brasero: "Una borrasca sin nombre deja vientos de más de 150 kilómetros por hora"

A primera hora las fuertes lluvias que descargaban este miércoles en Santiago de Compostela - 25 litros por metro cuadrado y 8 l/m2 en solo diez minutos- han generado algunos problemas en calles de la localidad. Ahí es donde las precipitaciones han caído con más fuerza pero el frente de la borrasca sigue avanzando este miércoles repartiendo lluvias también por el centro de la península. El viento está siendo el protagonista de la jornada en otras muchas zonas. En los datos registrados por AEMET hasta el momento destacan las rachas de 156 km/h en el Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria) o los 140 km/h registrados en el Puerto de Leitariegos (Asturias) o los 139 km/h en La Covatilla (Salamanca). Todos puertos de montaña como habrás observado: el jueves el viento se notará más en las costas.

Este jueves amaina el temporal

Este jueves en general irá remitiendo el tiempo adverso: el viento que no será tan fuerte ni las lluvias tan abundantes pero algunas lluvias y viento todavía seguiremos teniendo. Las precipitaciones más probables las esperamos de nuevo en Galicia -pero ya no tan fuertes como las hoy- en las comunidades del Cantábrico y también en el entorno del Golfo de Cádiz y del Estrecho. Los avisos por viento los tendremos el jueves en Cataluña y la comunidad Valenciana tanto en el litoral como en zonas altas de interior y sobre todo en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco donde llegan a ser de nivel naranja por el oleaje previsto tanto por mar de viento como esta vez también por mar de fondo. En el resto de España se irá imponiendo un tiempo más sosegado con bastante sol en el este y en Canarias.

Mínimas muy altas

Todo ello con temperaturas poco frías para esta fecha podríamos decir. Y es que esta noche desaparecen casi por completo las heladas: se restringen tan solo a los pirineos o a la sierra de Gredos. Y en el resto no solo amaneceremos con temperaturas en positivo sino relativamente altas en comparación con las de estos días atrás. Mínimas previstas de 5º en León o en Teruel, donde hasta ayer estaba helando, 8º en Albacete y en Oviedo; 10º en Logroño, Ourense o Cáceres… y 11º de mínima prevista en Madrid: ¡más alta que la máxima de ayer!. Luego por la tarde también esperamos unas temperaturas ligeramente más altas que las de hoy, salvo en el extremo norte donde con el cambio de viento sí podrán bajar.

Borrasca sin nombre

Ya este jueves irá remitiendo este temporal provocado por una borrasca que no hay recibido nombre. Floriane fue la ultima borrasca con nombre propio, bautizada por el servicio meteorológico francés y que a nosotros nos rozó en la víspera de Reyes y la siguiente se llamará Garoe. La de hoy, a pesar de dejar esas rachas superiores a 150 km/h, no afectará a tantas zonas y pasará muy rápido. A última hora del viernes de la mano de otro frente que podría recorrer el sábado toda la mitad norte, con lluvias que en el Cantábrico podrían ser fuertes y persistentes y que podrían alcanzar zonas del centro o del este, por donde l frente saldría el domingo. Ese día una nueva borrasca en el norte podría inyectar aire muy frio en la Península con una jornada dominical nuevamente muy fría y con heladas: ese frío que ahora no tenemos y que en principio regresa el domingo… y puede que para quedarse un buen tiempo.

