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Roberto Brasero avisa del tiempo que viene antes de Semana Santa: "Noches más frías y tardes más frescas"

Hoy ha refrescado en el norte, y mañana lo hará en el resto de España, salvo en el sur y el viernes serán en el sur donde bajen las temperaturas. El aire frío irá recorriendo la península y nos dejará un fresco inicio de Semana Santa. Pero a partir del lunes, las temperaturas remontarán.

Roberto Brasero

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Comenzamos mirando al archipiélago canario para ver cómo ya se va alejando la borrasca Therese. Ha permanecido una semana sobre las islas, una longevidad poco habitual en fenómenos meteorológicos de este tipo. Ha dado tiempo a que acumulen más de 500l/m2 en este periodo, pero es que además de lluvias persistentes y abundante hemos tenido tormentas por momentos muy fuertes como las de anoche en el norte de Tenerife donde llegó a activarse el nivel rojo de avisos durante algunas horas.

Hoy ya los avisos se han rebajado hasta el nivel amarillo y así se mantendrán hasta las 18:00 en Tenerife y Gran Canaria y, a partir de ahí, ya no habrá avisos en el archipiélago y las islas recuperarán la calma y mañana un tiempo clásico que incluye la posibilidad de lluvias en el norte de las islas occidentales, pero ya sin esas tormentas tan fuetes que ha dejado esta excepcional Therese. Eso ya terminó.

Sigue refrescando

Lo que sí continuará mañana es la entrada de aire frío desde el norte de Europa como ya hoy están comprando en tercio norte peninsular y mañana, al seguir avanzando ese aire frío, lo notaremos en el resto de la península salvo el tercio sur donde esa bajada en las temperaturas llegará el viernes.

Mañana seguiremos con nubes en el extremo norte que dejarán lluvias débiles en el cantábrico oriental, alto Ebro y Pirineos y con nevadas por encima de los 900 metros. También podrá caer algún chubasco en Mallorca y Menorca y seguirá soplando con fuerza el viento en Cataluña y Aragón, así como el levante en el estrecho. Se acentuará el contraste térmico entre el norte y el sur con una máxima de 8º en Burgos y 27º en Sevilla.

Previsión para Semana Santa

El Viernes de Dolores amanecerá con más frío y con más heladas. Luego predominará el tiempo estable en general, con cielos soleados, sin descartar algún chubasco en puntos del Norte y nubes en el sureste, Baleares y el norte de Canarias. En el resto, poco nubosos con el cierzo que seguirá soplando en el Ebro y la tramontana en Girona y Baleares.

Las temperaturas diurnas bajarán en el tercio sur, como ya hemos dicho antes pero subirán algo en el resto. El sábado el día se presenta muy similar, con heladas en zonas de montaña y páramos del centro y con mucho sol en general salvo en el Cantábrico y Pirineos donde pueden seguir las lluvias y puede seguir nevando a partir de 1000-1200m.

Y el Domingo de Ramos quizá lo más destacable vayan a ser unas temperaturas por debajo de la media de esa fecha, una jornada relativamente fría para la época. Amanecerá con heladas en zonas del interior del norte e incluso del este peninsular. Y por el día también volverán a bajar las máximas en la mayor parte de España. Todo ello en una jornada con pocas lluvias salvo, de nuevo, en el cantábrico, pirineos y alto Ebro donde se esperan precipitaciones que serían de nieve a partir de 1000-1200m, con nubes en Baleares y sureste peninsular.

El Lunes Santo, tiempo similar con lluvias tan solo en el extremo norte y aún con heladas a primera hora. El Martes Santo se iría despejando un poco el cantábrico, seguirá la tramontana en Menorca e irán subiendo las temperaturas en el resto de España.

El Miércoles Santo seguirá el ascenso térmico con temperatura sensiblemente más altas que las del fin de semana y ausencia de lluvias, según la previsión más probable que tenemos a día de hoy.

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