Roberto Brasero avisa de lo que viene tras la borrasca Benjamín: "Llega un río atmosférico"

La borrasca Benjamín ha sido vista y no vista, como ocurre con las ciclogénesis explosivas y como ya adelantábamos ayer. A esta hora ya se aleja la borrasca hacia el norte de Francia y el temporal de viento y olas empieza a remitir. Esta mañana a las 7:30 se ha registrado una racha de 167 km/h en la estación que tiene AEMET en el vizcaíno Cabo Matxitxako; 136 km/h en Valdezcaray, en La Rioja, y 132 km/h en La Pinilla, Segovia.

Y ojo a esos 111 km/h en el aeropuerto de San Sebastián y en Santander. En cuanto al estado de la mar, la boya de Bilbao Vizcaya ha registrado una ola de 8,55 metros y frente a Galicia ha llegado a los 9 metros, según los datos de Puertos del Estado.

Lluvias por el centro

Mañana Benjamín ya será historia y se mantienen avisos de nivel amarillo por oleaje, pero solo para las primeras horas de la madrugada. El viento irá a menos en toda España y seguirán siendo vientos de oeste o suroeste en la península, y vientos de flojos a moderados en las islas, de componente oeste rolando a sur en Baleares, y de componente norte en Canarias.

Tendremos pocas lluvias en general, salvo en la franja central de la península: Extremadura, Comunidad de Madrid, norte de Castilla-La Mancha y sur de Castilla y León. Se trata del inicio de un río atmosférico que seguirá entrando el sábado por las mismas zonas pero con más intensidad.

El sábado se abre más el grifo y se reforzarán esas precipitaciones de la zona centro, sobre todo en el sistema Central, y se extenderán también hacia el norte peninsular. Ahora mismo hay contemplado poner avisos de nivel amarillo para el sábado en el norte de Cáceres, el sur de Salamanca, la Ibérica de Burgos y la Ibérica de Soria. No se esperan lluvias en el sureste ni en Baleares. En Canarias, solo en el norte de las islas.

El domingo las lluvias llegan al noreste y Baleares por un lado, y por otro podrían extenderse hacia el este de Andalucía, aunque eso no está muy claro. Lo que sí parece más claro: bajarán las temperaturas en toda España y será un día más frío.

El domingo a será más frío

Una bajada de temperaturas acompañará el estreno del horario de invierno de este próximo domingo. De momento, mañana viernes amanecerá algo más fresco el día en zonas de la mitad norte, sobre todo en Castilla y León, y por la tarde las temperaturas vuelven a recuperarse en general, salvo en el valle del Ebro y el litoral mediterráneo, que es donde mañana bajarán dos o tres grados las máximas. Aun así, llegaremos a 33 ºC en Málaga, 31 ºC en Granada, 28 ºC en Valencia y 18 ºC en Oviedo, Segovia o Santander.

El sábado la bajada de las temperaturas se extenderá por el norte, pero aún podrán subir en el sur peninsular, por lo que, a pesar de que el domingo el descenso será generalizado, viendo de dónde partimos, lo que podemos decir es que el domingo ya hará: más frío en el norte y menos calor en el sur. Mañana concretamos.

