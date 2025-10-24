Por fin las temperaturas empiezan a bajar, en un fin de semana con lluvias: toda la previsión de César Gonzalo

Vuelve la calma a nuestro país tras los efectos de la borrasca ‘Benjamín’, y ahora estamos pendientes de la llegada en un frente estacionario, por parte de una borrasca que ha trastocado las previsiones del fin de semana. Si ayer veíamos como se acercaba a la península y podría dejar lluvias muy abundantes en el interior. Hoy las previsiones apuntan a que no se acercará tanto, y por tanto serán menos copiosas. A pesar de esto, es un fin de semana para tener a mano el paraguas.

Tiempo tranquilo

Viernes sin avisos activos por parte de AEMET. Vuelve la calma a las costas del norte, con cielos abiertos en las comunidades del Cantábrico, norte de Galicia y norte de Castilla y León. Además, predominará el sol en el este y el sur de la península. Donde las nubes se quedarán será en el centro. Vienen de la mano del frente estático del que hablábamos, en incluso dejarán algunas lluvias débiles en el sur de Castilla y León, norte de Cáceres, y de Castilla-La Mancha. En la Comunidad durante la tarde podrían caer, algunas gotas tan solo. Mientras tanto en Canarias no esperamos cambios, por tanto, seguirán los cielos nubosos en el norte. Hoy las temperaturas bajarán en Aragón e interior de Cataluña, y subirán ligeramente en el este de Andalucía y puntos de la meseta sur.

Frente estático

Su presencia marcará este fin de semana. Con un sábado en el que esperamos lluvias en general débiles en la mitad norte y en el centro. Destacamos el norte de Cáceres, Salamanca, sierras de Burgos y de Soria donde podrán ser persistentes y donde se activa el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 40 litros/m2 en 12 horas. Las precitaciones también regresarán al Cantábrico, Aragón y norte de Cataluña. Las lluvias podrán aparecer en la Comunidad de Madrid, resto de Extremadura y Guadalajara. Los cielos nubosos predominarán en interior y los grandes claros en el sureste, Baleares y Canarias. Salvo en el Cantábrico, durante el domingo las lluvias abandonarán la mitad norte y el centro, para llegar a la mitad sur y el Mediterráneo.

Bajan las temperaturas

Nos hemos acostumbrado, pero seguimos con temperaturas que quedan muy por encima de lo que tocaría. Pero como dijimos a principios de semana, hay que ir pensando en la ropa de invierno, por lo menos en la mitad norte. Aunque también en el resto notaremos como las temperaturas bajan. Especialmente durante el domingo con máximas que se quedarán con solo unos fríos 15ºC de máxima en Castilla y León, Oviedo, Teruel, y Pamplona. Rondaremos los 20ºC en el centro y quedarán por debajo de los 30ºC en Andalucía. Como decíamos a inicios de semana hablando del cambio de armario, tocará sacar la ropa de invierno en la mitad norte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.