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Roberto Brasero avisa: "La primavera se estrena mañana con un tiempo más revuelto"

Termina el invierno. A las 15:46h del viernes es el equinoccio de primavera y cambiaremos de estación con un fuerte temporal en Canarias y un tiempo más revuelto en el resto de España.

La previsi&oacute;n del tiempo de Roberto Brasero

La previsión del tiempo de Roberto BraseroAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Este viernes recibiremos la primavera con un fuerte temporal de viento y lluvias en Canarias y un tiempo más revuelto en el resto de España, también con algunas lluvias por el sur de la peninsula aunque estas no deberían ser fuertes. En Canarias se amplían mañana los avisos por viento y temporal costero a todas las islas y por lluvias fuertes destacan los de las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria donde pueden darse acumulaciones importantes que generen crecidas y desbordamientos en los barrancos de estas islas. Y de nuevo con nevadas en las cumbres a partir de unos 1900 metros. El invierno se despide con nieve en Canarias.

Más nubes en la península

En la península veremos mañana como van aumentando las nubes desde el sur sin llegar hasta el extremo norte donde estará más soleado. Hoy las máximas más altas de toda España después de Bailén con 27º han sido Ourense y Pontevedra con 26º. Mañana por el norte sigue el sol hasta la tarde pero por el sur llegan lluvias que en principio van a ser débiles pero que podrán caer muy repartdas por Andalucia, Extremadura, Castilla La Mancha o el sistema central.

El sábado seguirán los cielos nubosos con débiles o moderadas, en forma de chubasco, en el cuadrante suroeste peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos, salvo en Baleares, Cataluña y el Cantábrico, donde seguirán los cielos despejados. En Canarias seguirá el temporal de la borrasca Therese todavía intenso el sábado y ya algo más flojo al día siguiente. Y es que en general el domingo ya volverá a predominar el sol y subirán las temperaturas que mañana y pasado bajarán en toda España… justo parare la primavera.

Equinoccio de primvaera

A las 15:46 hora oficial peninsular del viernes 20 de marzo, empezará la primavera. Esta estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Según podemos leer en la web de Instituto Geográfico Nacional, el inicio de la primavera en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte. El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden.

A esta circunstancia se la llama también equinoccio de primavera. Es curioso que hay quien cree que este momento se da siempre en el día 21 de marzo pero a lo largo del siglo XXI, el inicio de la primavera puede darse en tres fechas distintas del calendario: el 19, 20 y 21 de marzo. Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y lo más provechoso de estos primeros días de la nueva estación será ver cómo va aumentando la luz solar.

Según los datos del IGN, a las latitudes de la península, el Sol sale por las mañanas más de un minuto antes que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto después. Como consecuencia, al inicio de la primavera, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte aumenta casi tres minutos cada día. El inicio de la primavera es, por tanto, la época del año en que la longitud del día se alarga más rápidamente

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