Roberto Brasero avisa de las consecuencias de los huracanes Leslie y Milton: "Que nadie se asuste, es relativamente frecuente"

La borrasca Berenice ya se aleja después de dejarnos lluvias generalizadas e incluso abundantes por el sur con 142 l/m2 recogidos en Puebla de los Infantes (Sevilla); 129 l/m2 en Peraleja del Saucejo (Badajoz) o 120 l/m2 en el Puerto del Pico en Ávila. En el Cantábrico destacan sin embargo por la temperatura veraniega: 30, 1º ayer en San Sebastián, la segunda más alta de toda España tras los 30,3º en Binissalem (Islas Baleares).

Este lunes 14 de octubre tenemos calima o polvo en suspensión en el este de España que mañana puede trasformase en lluvia de barro porque hasta esa zona llegarán también las precipitaciones y alguna tormentas. Hoy las lluvias la tenemos sobre todo en Andalucía, con alguna tormenta fuerte en el Estrecho. Es el coletazo de Berenice. Mañana será otra borrasca la que nos afecte... y también se habrá generado de una forma peculiar.

Los restos de los huracanes

Que nadie se asuste. Esto es algo relativamente frecuente por aquí. Muchos de los ciclones tropicales que llegan como huracanes al Caribe después tienen una segunda vida como borrascas atlánticas en nuestras latitudes. En viaje de ida y vuelta, como el de Colón en el descubrimiento. En este caso, en la ida se refuerzan y ganan intensidad y en la vuelta vienen más al norte por aguas más frías y la van perdiendo.

Entonces tenemos un ciclón postropical, porque ha perdido sus características tropicales pero continúa girando, como es el caso de Leslie que ahora se llama Ex Leslie, o tenemos directamente los restos del huracán, pero ya sin características tropicales ni quiera un giro de sus nubes, solo son restos, como ocurre ahora con los restos del famoso huracán Milton que atravesó La Florida. La una y el otro, Ex – Lelie y los restos de Milton, se van a unir ahora en el Atlántico (en realidad Milton se va a integrar en Ex Leslie) y de ahí partirán las lluvias que nos afectarán en los próximos días.

Martes con más lluvias y más fuertes

Este martes, la borrasca exLeslie llegará hasta las costas de Portugal, desde nos irán mandando frentes con lluvias que se irán extendiendo por muchas zonas. Podrán ser más abundante en Andalucía en puntos del interior oriental peninsular y entorno del sistema central. Las lluvias en el sureste, Almería o Murcia serán más probables al principio del día, y luego irán alcanzando la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Teruel o Cataluña por la tarde. En todas estas zonas podemos tener tormentas.

Lluvias también en la zona centro y en Extremadura y en Andalucía, aquí tanto al principio de la jornada como después por la tarde/noche que es cuando pueden llegar las más fuertes de la mano de un nuevo frente. También pueden llegar a Canarias, sobre todo al oeste de La Palma. Las más débiles o menos probables se esperan en el Cantábrico oriental y Baleares. El viento soplará con rachas fuertes en la costa atlántica andaluza y el área de los pirineos.

Temperaturas en descenso pero aún suaves

Las temperaturas empezarán subiendo, con un amanecer muy templado y mínimas más altas que las de hoy en toda la Península salvo el sur y el sureste donde bajarán ligeramente. Luego por la tarde esperamos un ascenso de las máximas en el litoral Cantábrico, ahí sí hará más calor, pero en el resto hará menos ya que esperamos un descenso generalizado de las temperaturas de forma notable en el centro-sureste e interiores del este peninsular.

El miércoles bajarán un poco más pero el descenso de las temperaturas de esta semana lo notaremos sobre todo cuando llegue el jueves.

Próximos días: más lluvia

Mañana por la noche tendremos un nuevo frente entrando por el suroeste, como he dicho antes, y ese es el que miércoles irá avanzando hacia el norte repartiendo lluvias a más zonas de la Península. Se prevén menos intensas y de una forma más dispersa en el sureste de Canarias y en la fachada oriental peninsular, sin esperar que alcancen a los litorales del sureste, Melilla ni Baleares.

Por el contrario serán más abundantes, pudiendo llegar a localmente fuertes y/o persistentes en la mitad oeste peninsular, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. El jueves ya no solo lluvias: quizá veamos algunos copos de nieve por encima de 1800-2000 metros en el área de pirineos.

Y es que para el jueves esperamos que arrecie el viento del oeste y un descenso casi generalizado de la temperaturas, notable en zonas del Cantábrico e interiores del cuadrante nordeste. Ese día volverá a amanecer con frío en la mitad norte y algunas Heladas débiles en Pirineos.

Para el viernes hay varios escenarios: unos nos meten una nueva borrasca por el norte –se había hablado de que incluso fuese una DANA pero eso ya se va descartando- y otras previsiones apuntan a que pueden llegar las altas presiones y que paren las lluvias. Ya veremos. De momento tenemos que pasar por tres jornadas lluviosas con el paso de los distintos frentes que nos enviará la borrasca ExLeslie.

