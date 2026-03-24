Roberto Brasero avisa: "Un ambiente más frío en la mitad norte y menos caluroso en el resto"

Después de permanecer una semana sobre Canarias con una inusual persistencia en este tipo de borrascas y con una especial virulencia en algunos momentos, la borrasca Therese irá alejándose mañana y con ella irá cesando el riesgo de lluvias muy fuertes que aún persistirá algunas horas más en el archipiélago. Hasta las 6:00 de la próxima madrugada se mantiene el aviso de nivel naranja en la Isla de Palma y hasta primera hora de la tarde se mantendrán también en nivel amarillo El Hierro, La Gomera y el norte de Tenerife.

La idea es que mañana vayan despareciendo los avisos a medida que se aleja o desparece la borrasca que los provoca. Aun así, hoy que estaba en fase de desintegración nos ha dejado fuertes lluvias desde bien temprano en Santa Cruz de Tenerife, norte de Gran Canaria o en la capital de la isla de la Palma, Santa Cruz, mientras que en el Observatorio del Roque de los Muchachos tan solo hoy han recogido otros 120 l/m2 que se suman a los más de 300 que llevaban desde que llegó la borrasca.

Contraste de temperaturas

En la península afrontamos un miércoles muy soleado y cálido por la tarde después de un fresco amanecer pero al extremo norte llegará un frente que dejará lluvias en el Cantábrico y nevadas en los pirineos, y sobre todo temperaturas más bajas.

Las rachas muy fuertes de viento el norte en el Ampurdán y de cierzo en el valle del Ebro cobrarán protagonismo mañana y sobre todo ese descenso de hasta 7º en las máximas del norte de Galicia, comunidades del Cantábrico y área de los Pirineos, con una cota de nieve que a últimas horas bajará hasta los 1000 metros en la cordillera cantábrica y Pirineos. Un frío que contrastará con el resto de España donde mañana la tarde será aún más cálida: En Lugo y Oviedo 12º de máxima, 14º en Bilbao, Burgos y Santander y en Murcia y Sevilla podrán llegar sin embargo hasta los 25º a la sombra en una suave y soleada tarde primaveral.

Segundo vistazo a la Semana Santa

Se confirma de momento que esa entrada de aire frío mañana por el extremo norte se extenderá el jueves a más zonas: descensos notables de las temperaturas máximas en la mitad norte y del este, con nevadas débiles a partir de los 1000-1200 metros en el norte y con rachas de viento muy fuertes en el Ampurdán, valle del Ebro, los Pirineos y Menorca.

Y el viernes ya no bajarán más con cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, donde podrán registrarse precipitaciones débiles y dispersas, y en los litorales del mar de Alborán y los dos archipiélagos. En el resto de la Península predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados para el Viernes de Dolores.

Fin de semana

Y para el fin de semana se confirma también la llegada de un nuevo frente el sábado que dejará los cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y precipitaciones en el Cantábrico y en Pirineos -que podrían ser en forma de nieve a partir de los 1000-1200 metros- mientras que en el resto de la Península, Baleares y sur de Canarias predominará la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados.

El Domingo de Ramos quedarán restos de este frente en las mismas zonas, ya con menos precipitación, aunque con un ambiente más frío en la mitad norte y menos caluroso que estos días de ahora en el reto de España. Ni tan mal.

A partir del miércoles, las dudas

Pero mirando ya a la semana siguiente empiezan las dudas a partir del miércoles. Donde ayer no se veía nada ahora se ve una posible borrasca de una bola de aire frío llegando desde el Mediterráneo y cruzando por el sureste para formar una borrasca en el Golfo de Cádiz el Jueves Santo. Se trataría de un movimiento al revés de las borrascas habituales, lo que se llama movimiento retrógrado. Pero de momento no conviene tampoco detenerse mucho en este pronóstico porque tiene la misma validez que el que teníamos ayer cuando mandaba el anticiclón: un 50% de que se cumpla o de que pueda volver a cambiar.

Los veteranos aconsejan -o quizá ya puedo decir, aconsejamos- ser prudentes de momento. Mañana iremos mirando hasta el miércoles siguiente y así día a día con el aconsejable plazo de una semana.

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