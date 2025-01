Roberto Brasero anuncia el tiempo para este fin de semana: "Las últimas heladas"

La nieve hoy, en el este

La DANA que se ha situado en el Mediterráneo nos ha traído viento, lluvias y nevadas al este de España, como anunciábamos ayer. Hoy viernes esta dana se ha ido desplazando hacia el sur a la vez que una borrasca se acercaba por el Mediterráneo y como consecuencia de todo ello el viento está soplando con rachas muy fuertes del nordeste en Baleares y litorales del área mediterránea y tenemos todavía avisos por lluvias en el sur de Valencia y norte de Alicante hasta las 22 horas de hoy. Pero en general la situación no reviste gravedad, los avisos son solo de nivel amarillo y muy limitados en extensión y tiempo. Quizá más llamativas son estas primeras nieves del año en las sierras del sureste (Alicante, Murcia, Albacete) que hoy sí nos está dejando ese paisaje propio del invierno en esas zonas y hasta ahora no habíamos visto. Pero la verdad es que no va a durar mucho...

Fin de semana de sol y heladas

Este sábado todavía tendrá protagonismo el anticiclón y la dana del Mediterráneo se irá desinflando pero no se marcha del todo y todavía nos puede dejar rachas fuertes de viento en costas de Cataluña y la Comunidad Valenciana y sobre todo Baleares, donde ahí sí podemos tener algún chaparrón todavía. En el resto del este se irá imponiendo el sol así como en el resto de España, con algunas nieblas matinales que no durarán mucho (dice el refrán que “pasado San Antón la niebla ya no llega a las dos”) y nubes en el norte de Canarias. Eso sí, quien madrugue mañana aún se encontrará con heladas que volverán a ser generalizadas similares a las de hoy, pero no tan fuertes ya como en estos días atrás. Heladas también nos esperan todavía el domingo por la tarde, comenzará a acercarse un frente asociado a una borrasca atlántica: ahí empiezan los cambios.

De las heladas a las lluvias

El domingo por la tarde ya podríamos tener algunas lluvias en Galicia y noroeste de Castilla y León y oeste de Extremadura. En el resto de España todavía no se notarán los cambios y, salvo en el tercio oriental de la península, todavía tendremos un día bastante soleado. Las temperaturas de la tarde del domingo serán similares a las del sábado o un poquito más bajas. Sin embargo el lunes ese frente asociado a esta borrasca atlántica seguirá avanzando lentamente, hacia el interior de la península, y ese día ya tendremos más nubes en toda la mitad occidental y lluvias en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Lluvias que ya podrán ser intensas, sobre todo en Badajoz, Huelva o Sevilla y en el entorno del sistema central. Los vientos del sur comenzarán a soplar con intensidad, y, como son vientos templados, comenzarán a subir las temperaturas notablemente por lo que las heladas quedarán acotadas al noreste peninsular.

Cambio de tiempo

Y este es el patrón del tiempo que dominará el resto de la semana. El martes parece que se la borrasca se acercará a Portugal y las precipitaciones se generalizarán en la mitad oeste y en la zona centro. Además, las lluvias podrán ser intensas en el entorno del sistema central, sobre todo el norte Extremadura, sur de Castilla y León y en Andalucía occidental, con unas temperaturas más altas mientras que las heladas quedarán en Pirineos y poco más. A partir del miércoles y durante el resto de la semana es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas a la península y esto hará que quede un ambiente lluvioso en prácticamente todo el territorio peninsular o incluso que puedan llegar a Baleares mientras que en Canarias solo sería el martes cuando puedan caer lluvias en más zonas del archipiélago.

Lluvias generosas

Desde AEMET nos contaba Rubén del Campo esta mañana que los mayores acumulados de precipitación, a partir del miércoles, se darán en la mitad W y sobre todo en Galicia y en el entorno del sistema central y también en el Pirineo aragonés mientras que las lluvias serán más escasas en el sureste de la península, aunque también podrá llover algo por allí. Y todo esto con unas temperaturas que serán altas para la época y con unas nevadas restringidas a los sistemas montañosos más elevados. Frío seguirá haciendo, pero menos que estos días, y sobre todo con unas heladas en retirada mientras paralelamente van avanzando las nubes desde el oeste. Ese potente anticiclón que lleva casi diez días con nosotros emprende ya la retirada a partir del lunes y nos llega un tiempo distinto. Podemos ir guardando los guantes y la bufanda gorda… y vayamos buscando el paraguas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com