Roberto Brasero alerta de la borrasca Therese: "Se está formando y traerá lluvias fuertes y viento"

Comenzamos hoy la última semana del invierno: este próximo viernes día 20 será el equinoccio de primavera con el que cambiaremos de estación.

Y en este último lunes del invierno ya estamos tomando un ambiente plenamente primaveral. Así será también mañana en la mayor parte de España pero no en toda ya que se acerca una nueva borrasca de alto impacto: una DANA se está formando al norte del archipiélago canario y afectará a las islas durante los próximos días con lluvias que pueden llegar a ser fuertes algunas tormentas de granizo y fuerte rachas de viento y oleaje. Su nombre es Therese y toma el relevo de Samuel, borrasca que fue nombrada durante ayer domingo tras generar fortísimas rachas de viento en el noreste peninsular, sobre todo en Cerler, con rachas de 160 km/h y en Girona y Menorca, donde llegaron a tener avisos de nivel rojo.

Samuel ya se aleja por el Mediterráneo en dirección a Italia y ese viento ya se va calmando

Ambiente primaveral

Aparte de las lluvias que se acercan a Canarias, el tiempo de mañana martes en el resto de España continuará estable con cielos despejados y temperaturas en ascenso. Algunas nubes nubes matinales podríamos ver por Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro y y por la tarde entrará nubosidad de tipo medio y alto por el suroeste peninsular. Estas nubes proceden también de la borrasca Therese pero no se contempla que vayan a dejar lluvia de momento en la península.

Sí destacará este martes el viento de levante que arrecia en el estrecho y en la costa y campiña gaditana con rachas que superarán los 70 kilómetros hora y avisos de nivel amarillo para mañana.

27º en Bilbao

Y también serán destacables este martes las temperaturas del norte peninsular. Mañana suben de manera generalizada en toda España, tanto las mínimas como las máximas, pero la AEMET en su previsión señala el "ascenso notable de las temperaturas máximas (superior a 6 grados) en Cantábrico oriental, Sistema Ibérico, este del Sistema Central y Pirineo, donde también se prevé de las mínimas como en cumbres del Sistema Central y del Ibérico". Y es que mañana nos podríamos ir hasta los 21º en Soria y en Pamplona, 23º en Oviedo, 24º en Pontevedra o hasta 27º en Bilbao, un máxima superior a los 25º que se esperan en Badajoz o en Sevilla.

Solo dos nombres para terminar la lista

Así seguirá el tiempo el miércoles, con posibles lluvias fuertes en Canarias y con más nubes por el suroeste, donde podríamos tener algún chubasco. Y el jueves, día 19, aumentará la nubosidad en el Mediterráneo con una pequeña probabilidad de que la lluvia se presente en el día grande Fallas.

Donde sí será más probable que llueva el jueves será de nuevo en Canarias donde además podrían darse importantes acumulados de precipitación debido a la borrasca Therese. Con esta nueva borrasca de alto impacto se genera un nuevo récord que ya se batió ayer con el nombramiento Samuel.

Desde que comenzó este sistema, allá por 2017, nunca se había llegado a la S y por supuesto tampoco a la T. Esta borrasca Therese es la número 19 de una temporada récord y ya solo quedan 2 nombres para que acabe la lista: Vitor y Wilma. La temporada acaba en agosto así que todavía hay tiempo para que se formen nuevas borrascas que agoten estos dos nombres y haya que echar mano de un pequeño listado extra de emergencia.

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