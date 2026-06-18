Roberto Brasero advierte del giro que dará el tiempo: "Una DANA favorecerá la llegada de una masa sahariana"

Las tormentas que nos están acompañando en la recta final de esta primavera no van a desaparecer del todo en los próximos días. Al contrario de lo que parecía al inicio de semana, la inestabilidad en capas altas de la atmósfera seguirá con nosotros, esta vez a causa del descuelgue de una DANA al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21. Esta depresión aislada en niveles altos junto con un anticiclón sobre el norte de Italia, favorecerá la entrada sobre la península y Baleares de una masa sahariana, seca y muy cálida, lo que dará lugar a que las temperatura serán más elevadas aún entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. Un calor que será muy parecido al que tenemos durante las olas de calor de julio y agosto y que será superior al que estamos teniendo ahora.

Último viernes de la primavera

De momento este viernes, que será el último viernes de la primavera, las temperaturas serán como las de ayer e incluso un par de grados más bajas en el extremo norte. Seguirán las tormentas por la tarde en zonas de interior, quizá mañana la más probables en el sistema central, el ibérico y los montes de Toledo.

Como novedad tenemos la calima, polvo en suspensión procedente del Sáhara, que irá llegando al este peninsular y Baleares. El sábado podrán repetirse las tormentas en las mismas zonas, es decir, zona centro y sierras del norte y predominará el sol en el resto de España con calima en el este y viento flojos en Canarias. Y salvo en el archipiélago canario, en el resto de España el sábado las temperaturas serán más altas. Y el domingo, incluso un poco más.

42º el domingo

El domingo se espera alcanzar los 40 ºC en el valle del Ebro y el interior de Cataluña, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local. También se prevén 42º para Bilbao ya que subirán las temperaturas ese día en todo el norte, con valores que superarán los 35º también en Galicia y el Cantábrico.

El lunes 22 es probable que las temperaturas ya sean más bajas en el Cantábrico, pero seguiremos en 39-40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42 ºC. Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 36-38 ºC; en La Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 38-40 ºC, y en el interior de Mallorca, 34-36 ºC.

El martes 23 será una situación similar. De esa bajada del norte depende que al final este episodio de altas temperaturas acabe siendo o no una ola de calor. Pero calor hará y mucho, justo en el estreno oficial del verano que este próximo domingo a las 9 horas y 24 minutos de mañana.