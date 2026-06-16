Roberto Brasero avisa de la posible primera ola de calor: "La AEMET pronostica un calor de récord para esas fechas"

Este miércoles volveremos a notar más calor en la mayor parte de España ya desde primeras horas y luego también por la tarde. Aunque las tormentas no desaparecen del todo, las tendremos en menos zonas que en estos últimos días. Quedará restringidas al noroeste peninsular: interior de Galicia y Asturias o el noroeste de Castilla y León, zonas donde alguna puede alcanzar la intensidad fuerte y con granizo.

En los litorales y en los archipiélagos predominará el sol y en el resto de España también, sobre todo por la mañana. Las temperaturas, al alza. Suben las mínimas de esta próxima madrugada con lo que tendremos noches tropicales en el centro peninsular, además de las que seguirán teniendo en Canarias, Andalucía, puntos del litoral mediterráneo y el valle del Ebro. La mínima prevista para Zaragoza son 22º. Y luego por la tarde llegarán a 38, una máxima tan alta como la de Badajoz o Sevilla. En Pamplona se espera llegar a 36º, como en Cáceres o Jaén. Y en Madrid hasta 35º a la sombra.

Posible primera ola de calor

Y esto es lo que nos dicen los pronósticos para los días siguientes: El jueves y el viernes se estabilizarían las temperaturas, es decir, seguirán igual de cálidas las noches y de calurosas las tardes, pero no más que mañana. Y luego con la llegada del fin de semana ahí sí tendríamos un nuevo repunte de las temperaturas.

Hoy las previsiones van confirmando lo que avanzábamos ayer: todas apuntan en la misma dirección, es decir, un nuevo ascenso generalizado de las máximas del sábado, de las mínimas del domingo (es decir, el domingo ya empezaría con más calor) y de las máximas del domingo. De manera que desembocaríamos en una jornada dominical en la que la temperaturas ya podrían entrar en esos umbrales que se consideran de ola de calor.

También es probable que esas temperaturas tan elevadas y en tantas zonas se mantengan en los primeros días de la semana que viene (salvo en el extremo norte donde para el lunes se contempla una bajada) con lo cual estaríamos hablando de la primera ola de calor del verano, que ahora mismo es solo una posibilidad y que coincidiría justo con la entrada oficial del verano, que es el próximo domingo a las 9:24 de la mañana.

Para ese día, el 21, y para los 4 siguientes, la AEMET pronostica una temperatura media en España más elevada que la de cualquiera de esos días desde 1950, es decir, un calor de récord para esas fechas.

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