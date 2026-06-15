Roberto Brasero avisa de lo que puede ocurrir con la llegada del verano: "Podría comenzar la primera ola de calor"

Iniciamos hoy la última semana de la primera: el próximo domingo día 21 empezará el verano, y lo hará con temperaturas especialmente altas. Más incluso de las que hemos tenido hasta ahora. Habrá que ir confirmando este escenario en los próximos días pero todo apunta a que las temperaturas se mantendrán elevadas toda esta semana y a partir del sábado repuntarán más. En cuanto a las tormentas, deberían ir a menos, menos no desaparecen del todo.

Mañana martes irán creciendo de nuevo las nubes a partir de mediodía y acabarán dejando chubascos en zonas de interior de la mitad norte y el centro peninsular, más probables en los entornos del sistema ibérico y la cordillera Cantábrica, es decir, en zonas de montaña. En el litoral cantábrico son probables los cielos con nubes bajas, aunque tendentes a despejar durante la tarde. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur. En el resto de la península y baleares cielos poco nubosos o despejados. En Murcia y Almería pueden bajar algún grado mañana las máximas; en Canarias y las comunidades del Cantábrico no cambiarán respecto a las de hoy y en el resto de España van a subir, sobre todo en el interior de la mitad sur. Mañana Se podrán superar los 37º grados el valle del Ebro, el Guadiana y del Guadalquivir.

Suben más las temperaturas

El miércoles seguirán subiendo las temperaturas en toda España. Incluso desde primera hora, ya que nos espera una madrugada más cálida con mínimas de 20° en puntos del valle del Ebro, en la costa mediterránea y también en áreas del centro y de la mitad sur de la península. Por la tarde ya se superarán los 30° a 32º en el sur de Galicia. Los 32° a 34° en la meseta norte. Los 34° 36° en el nordeste, zona centro y mitad sur. A 38° se podrá llegar en ciudades como Zaragoza y Sevilla, 39° en Badajoz y Córdoba, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

De nuevo por la tarde se formarán tormentas en el interior de las comunidades cantábricas y en Castilla y León, y puede que también en Cáceres, Toledo y Ciudad Real. En Canarias la semana transcurrirá con el régimen típico de vientos alisios, régimen propio de esta época del año. Estos vientos alisios soplarán con intensidad en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas, mientras que en el resto estará más despejado

Más calor al final de semana

Para el jueves y el viernes seguiríamos igual: cielos en general poco nubosos o despejados y nube que irían creciendo a partir del mediodía. Esos días la mayor probabilidad de que descarguen lo chubascos tormentosos la tenemos en zonas del interior de las comunidades cantábricas y el oeste de Castilla y León. Podrán ser, una vez más, estos chubascos, localmente fuertes y estar acompañados de granizo y de rachas muy intensas de viento.

Seguirá el calor de verano con temperaturas que no cambiarán mucho estos dos días pero con la llegada del fin de semana podrían subir incluso más. Ahí está quizá lo más interesante de estas próximas jornadas: si se cumple el escenario previsto a día de hoy, estaríamos hablando de mucho calor para este próximo sábado y sobre todo el domingo: se superarían los 35° de forma generalizada, y los 38º a 40º en amplias zonas del territorio. Con noches también muy cálidas, de manera que en algunos puntos podría incluso no bajarse de 23° o 25°.

Hay que decir que el domingo día 21 a las 9h24´hora peninsular es el solsticio de verano y justo en ese momento comenzará el verano. Eso es seguro. Lo que está por confirmar es si ese día comenzará también la primera ola de calor de la estación. De momento, es solo una probabilidad.

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