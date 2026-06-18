El verano siempre es caluroso pero este lo será aún más según la AEMET: César Gonzalo da la previsión detallada

La Agencia Estatal de Meteorología acaba de publicar la previsión de lo que nos puede deparar el verano, en concreto en el trimestre que va de julio a septiembre. Ya sabemos que los veranos suelen ser calurosos, pero este lo puede ser aún más en comparación con los últimos. Con temperaturas que con una alta probabilidad de más del 70%, superarán los valores habituales de la estación. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico apunta a que podríamos tener un verano tormentoso. Es decir, con más tormentas de lo normal por la tarde en todo el territorio salvo en el norte.

Tormentas madrugadoras

Volviendo a lo más inmediato, este jueves ya comenzaba con tormentas en el oeste de Castilla y León. En un día en el que los avisos por chubascos muy intensos se activan en el Principado de Asturias, León, Zamora y el norte de Andalucía. Además, hay que contar con tormentas que podrían ser tan virulentas como las de ayer en el interior de Galicia. Más débiles, también se esperan algunas en el Pirineo, Extremadura, interior de Alicante, sierras de Teruel y de Guadalajara. Se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, de Galicia y de las comunidades del Cantábrico. En el resto seguirán los cielos despejados.

Como ayer

Salvo en zonas donde las tormentas descarguen y alivien la tarde, en el resto tendremos temperaturas muy parecidas a las de ayer. AEMET extiende los avisos por intenso calor al sur de Mallorca y del País Vasco. Y los mantiene en el todo el valle del Ebro, interior de Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, valle del Guadalquivir. Mañana temperaturas subirán, para dar paso a un fin de semana en el que podríamos tener la primera ola del calor del verano.

Extraordinariamente altas

Así es como se califican de momento a lo que nos espera, especialmente durante el domingo. Todo a falta de confirmación por parte de AEMET de si finalmente tendremos, o no, ola de calor. A falta de este matiz lo más importante contar con un primer día del verano que arrancará con una tarde dominical de de 40º en el centro, y mitad norte. De hasta 42º en Badajoz y en el interior de Andalucía y hasta 43º en zonas donde no están nada acostumbrados, como en el País Vasco. Con fuerza arranca este verano que promete ser más duro que los últimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.