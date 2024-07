Primeros avisos del mes de julio por calor: Roberto Brasero te cuenta dónde y hasta cuándo

Tras un fresco mes de junio, llega con calor como avisábamos este lunes y los primeros avisos por altas temperaturas no se han hecho esperar. Este miércoles de momento solo de nivel amarillo y para el jueves ya serán de nivel naranja.

Suben las temperaturas

Este miércoles predominarán los cielos despejados en la mayor parte de España. Tendremos algunos chubascos por la mañana en el noreste de Cataluña que pueden desplazarse después hacia el norte de Baleares, donde soplará fuerte la tramontana así como en el Ampurdán.

En el Cantábrico, aunque queden algunas nubes, asomará algo más el sol y en el estrecho el viento de levante no será muy fuerte. Nubes bajas en el norte de Canarias donde sigue soplando el alisio. Pero el protagonismo este miércoles se lo llevan unas temperaturas que continúan sumando grados, aunque no en toda España: las máximas no variarían respecto a las del día anterior en Canarias, Baleares, Galicia y Asturias.

En el resto serán más altas, sobre todo en zonas de Castilla y León y Aragón donde más pueden subir este miércoles. Estamos hablando de 32º en Zaragoza, Valladolid o Madrid; a orillas del Cantábrico no serán calurosas ya que no pasarán de los 24º y sin embargo en el sur de la península donde ya está haciendo calor con la subida de este miércoles se activarán ya avisos por altas temperaturas.

Avisos por calor

Para este miércoles tendremos avisos de nivel amarillo por 38º de temperatura máximas en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, así como en las Vegas del Guadiana en Badajoz y en la Vega del Segura en la región de Murcia.

Mapa con avisos por calor para el miércoles 3 de julio | Antena 3 Noticias

El jueves, con una nueva subida de las temperaturas, los avisos pasarán a ser de nivel naranja en el Valle del Guadalquivir (provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla) por máximas de 41ºC a la sombra; de nivel amarillo en Granada y la campiña gaditana por 39º, así como en la provincia de Huelva salvo el litoral onubense donde también habrá avisos pero por máximas de 36º.

En Extremadura los tendremos en las provincias de Cáceres (por 37º) y en la de Badajoz (por 38º) y también de nivel amarillo en la provincia de Toledo en el Valle del Tajo por máximas de 38º el próximo jueves. Y las del viernes pueden ser igual de altas o más.

Mapa con avisos por calor para el jueves 4 de julio | Antena 3 Noticias

Dos días con calor de pleno verano que no será tan elevado en el Cantábrico donde seguirán a 23º en Santander o en Gijón. En A Coruña también 23º pero en Ourense 37º, es la máxima prevista para este viernes y en Bilbao podrían llegar a 28º.

El fin de semana de nuevo podrían bajar las temperaturas, aunque se un descenso ligero, serviría para romper la tendencia alcista e impedir que se convierta en la primera ola de calor del verano. De momento parece que no. Lo más probable es que sean dos días muy calurosos, jueves y viernes, los más calurosos en lo que va de verano y que el fin de semana siga el calor pero un poco menos. De todas formas aún queda, y ya lo iremos contando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com