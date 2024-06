La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero: "Una DANA de dos días para despedir la primavera"

Tras el aperitivo de este martes tendremos una nueva ración de tormentas tanto el miércoles como el jueves. Llega una DANA que durará dos días. El viernes ya se habrá marchado y para el fin de semana, sol y calor.

DANA de dos días

La Depresión Aislada en Niveles Altos se situará este miércoles sobre nuestra península y provocará numerosas tormentas repartidas sobre todo en zonas del norte y oeste peninsular. La mayor probabilidad de chubascos y tormentas fuertes para este miércoles la tendremos a a primera hora del día en los litorales de Galicia y Asturias y luego por la tarde en el resto del Cantábrico, Pirineos, Extremadura y Andalucía occidental. También son probables los chubascos y tormentas en áreas del tercio este y Baleares, donde además tendremos calima y podría caer barro, y en el caso de Menorca hay avisos por rissaga, esa oscilación brusca del nivel del mar que suele darse en el puerto de Ciudadela. En la costa de Almería nos espera una jornada de viento fuerte así como en zonas de Canaria expuestas a los alisios. El jueves la mayor probabilidad de fuertes tormentas recae en el cuadrante nordeste peninsular, más probables en el entorno pirenaico occidental donde también podrían ser persistentes. Seguiránel viento fuerte en litorales del sureste peninsular y zonas expuestas de Canarias así como las posibles rissagas en Menorca.

Temperaturas en descenso

Durante estos dos días las temperaturas van a experimentar un descenso generalizado. El miércoles van a bajar de forma prácticamente generalizada, tanto las mínimas como las máximas. Solo subirán mañana un poco en el litoral del Levante y la costa atlántica gallega, podremos llegar o superar los 30º en el Mediterráneo pero el resto de capitales se quedarán por debajo, en una tarde menos caluros: en Sevilla se quedarán en 25º, en Salamanca en 21º y en Oviedo 19º es la máxima prevista. El jueves la mayor bajada tocará en Aragón, Navarra, la Rioja y zona de Cataluña. Ese día se aliviará el calor en Zaragoza donde no pasarán de 22º o en Pamplona donde podrían quedarse en 19º. En Madrid la máxima prevista para el último día de la primavera son 22º este próximo jueves

El calor no tardará en llegar

Justo el jueves cambiamos de estación, aunque habrá que esperar a que casi acabe el día ya que el momento del solsticio es justo a las 22horas y 51minutos horario peninsular. Pero para que suban las temperaturas no habrá que esperar mucho: el mismo viernes, primer día completo del verano, ya iremos recuperando grados tanto en las mínimas como en las máximas; el fin de semana subirán las temperaturas en la mitad sur y zona centro y la semana que viene seguirán subiendo y también lo harán en el norte. Ya veremos si no estamos hablando quizá de una posible ola de calor, la primera del verano y muy tempranera. Pero bueno es pronto para decirlo y además ahora tenemos que estar pendientes de las tormentas de miércoles y jueves y con ellas llegará un refresco en las temperaturas que no durará mucho.

