La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero: “Adiós a la primavera... y a la DANA”

Este jueves a las 22:51 horas cambiamos de estación. La primavera se despide con lluvias, con tormentas, granizo, con olor a tierra mojada. El verano llega con ganas de traernos calor desde el principio, ese calor que no hemos tenido casi en este junio llega ahora en la recta final del mes y primeros compases del estío.

Este viernes no se repetirán estas fuertes tormentas que están protagonizando la despedida de la primavera. La DANA ya se aleja y predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio y únicamente en el extremo norte se esperan cielos nubosos alguna lluvia débil y dispersa. Por la tarde crecerán nubes en el noreste peninsular, sierras de la zona centro y la isla de Mallorca, con probabilidad de algún chubasco disperso. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y poco nuboso al sur.

Llega el calor

Subirán este viernes las temperaturas en de forma casi generalizada en la Península, en Baleares y en medianías de Canarias. La mañana, no

obstante, seguirá siendo fresca para las fechas en las que estamos con mínimas incluso más bajas que las de hoy en el noreste. Será por la tarde cuando notemos un ascenso generalizado de las máximas salvo en el litoral de levante donde bajan un poco y en Canarias donde no cambian. Pero este viernes ya esperamos 30º en Toledo, 31º en Tarragona o 32º en Sevilla.

El sábado serán todavía más altas, salvo en el Cantábrico donde no cambian porque seguirán las nubes con alguna llovizna y no pasarán de los 20º o 22º de máxima, mientras que en Andalucía superaremos ya los 35º a la sombra . Y el domingo en el sur, ya será un caluroso domingo de pleno verano y en el resto de España no tanto, pero con temperaturas, eso sí, más altas que las de hoy.

