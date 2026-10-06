El penúltimo día del temporal, generaliza fuertes chubascos en España

Las tormentas siguen siendo noticia en un largo temporal que comenzó la semana pasada, y al que le quedan al menos dos días. La novedad de esta jornada es que los chubascos se generalizan a prácticamente todo el territorio. Desde Canarias, pasando por Ceuta, Melilla, llegando al norte y a última hora regresando con fuerza a Cataluña. Precisamente una vez más preocupa la fuerza de las lluvias en las costas catalanas que podrían ser torrenciales de cara a esta noche y madrugada del miércoles.

Avisos activos

Tenemos por delante un día de granizadas, fuertes rachas de viento y de nuevo chubascos localmente muy fuertes. Los avisos por parte de AEMET se activan en Canarias y gran parte de la península. Las excepciones a estas alertas son pocas, de momento al margen se quedan en el sureste, Baleares y Cantábrico oriental. En nivel naranja encontramos, Cáceres, Badajoz, interior de Galicia, de Asturias, Huesca, Lleida y el litoral catalán. En estas regiones se podrán superar los 30 a 40 litros/m2 en sólo una hora.

El mapa del tiempo se llena de iconos de lluvias. A primera hora de la mañana tenemos 4 zonas con tormentas en marcha. El oeste de Castilla y León, el alto Ebro, Cádiz y el extremo sureste. Según avance la mañana, las precipitaciones se extenderán por la mitad norte. Aún continuarán en el centro. Al final de la tarde, en Cataluña es donde cobrarán más intensidad. También en las Islas Canarias, esperamos chaparrones puntualmente fuertes. No se pueden descartar la aparición de chubascos en Baleares.

Descenso térmico

Con este tiempo tan revuelto, las temperaturas empiezan a bajar. No pasarán de los 20º en Madrid, Ávila y Ciudad Real. Se quedarán con 24º en Cáceres, Logroño y Oviedo. Las máximas aún seguirán siendo cálidas en Zaragoza y Girona con 27º; También en Melilla con 28º, Sevilla con 29º y en 30º Palma. Valores que seguirán bajando de cara al día de mañana y jueves.

Mañana miércoles las tormentas pierden fuerza en el sur, aunque aún seguirán en la mitad norte. De cara al jueves, las lluvias se concentrarán en el extremo norte, en el resto tendremos una tregua. Todo gracias a la llegada de una masa de aire polar, que nos obligará a abrigarnos, y que desactivará a las tormentas.

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