Roberto Brasero: "El temporal termina pero las tormentas siguen"

Se acabó el temporal Alice. Disminuye ya el riesgo de lluvias muy fuertes o torrenciales como hemos tenido estos últimos días aunque algún chaparrón fuerte todavía puede caer en zonas del este tanto hoy como mañana. De momento ya no tenemos avisos en la Comunidad Valenciana salvo en el interior de Castellón, donde se mantiene el aviso de nivel amarillo así como en la sierra de Gúdar y Maestrazgo en Teruel y el pirineo oscense.

También se mantienen los avisos de nivel amarrillo por lluvias que puedan dejar 20 l/m2 en 1 hora en la mayor parte de Cataluña y de las Islas Baleares y en el caso del sur de Mallorca llega a ser de nivel naranja hasta las ocho de esta tarde. Una gran diferencia con estos últimos días cuando los avisos naranjas eran mayoría e incluso llegamos al nivel rojo en Tarragona o Valencia. Y es que, lenta y gradualmente, el temporal ya está remitiendo.

Las lluvias aún siguen

El temporal se aleja aunque algunas lluvias y tormentas aún vamos a tener también mañana en Baleares, Pirineos y en litoral de la Comunidad Valenciana. En general ya no serán tan fuertes como los de estos días atrás pero alguno de intensidad fuerte sí podríamos tener de madrugada en Menorca y por la tarde en el Pirineo de Girona y prepirineo de Barcelona.

También por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en otras zonas de montaña del interior peninsular que podrían dejar también algún chaparrón disperso en la Codillera Cantábrica, el sistema central o incluso las sierras del este peninsular. Y es que, aunque la dana Alice ya ha desaparecido por completo todavía queda algo de aire frío en capas altas que inestabiliza gran parte de la atmósfera sobre España. En Canarias tendremos una jornada de abundante nubosidad, pero nubes sobre todo de tipo medio y altas, de las que no dejan lluvias y cuenten también con nieblas densas y persistentes mañana por la mañana en la provincia de Lugo.

Temperaturas cálidas

Y todo ello sin que haya cambios apreciables en unas temperaturas que se mantendrán muy parecidas tanto por la noche, que no son demasiado frías, como por el día, cuando tenemos auténticas tardes cálidas en el ecuador del mes de octubre. Si hablamos de las capitales, la mínima más baja de este miércoles serán los 5º hasta los que bajará el termómetro esta madrugada en Burgos mientras que la más alta prevista serán los 20º de mínima de Ceuta y Cádiz: una noche tropical como la que tendrán también en las islas Canarias.

En cuanto a las máximas todas las capitales superarán mañana los 20º, que es la máxima más baja prevista para mañana en Santander, mientras que la más salta se la llevará un día más Sevilla donde el termómetro puede subir de nuevo hasta los 32º a la sombra.

