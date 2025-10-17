Estas son las fechas en las que se podrán ver auroras boreales en España en octubre 2025

Las auroras boreales son un espectáculo natural, reconocido por esos brillantes colores que iluminan el cielo nocturno. Estas luces son generadas por la colaboración entre las partículas cargadas que el Sol emite y el campo magnético terrestre. Cuando estas partículas chocan con la atmósfera superior de nuestro planeta, se producen reacciones químicas que dan lugar a las brillantes luces que se observan en el cielo. Los colores más frecuentes en las conocidas como luces del norte son verdes, rojos y púrpuras, aunque en ocasiones pueden aparecer tonos raros, dependiendo de las condiciones en la atmósfera.

Aunque normalmente las auroras boreales se ven en áreas cercanas al Polo Norte, como Islandia, Noruega, Finlandia y Laponia, España también ha tenido la suerte de experimentar este fenómeno. Así que no dudes en que tú puedes ser el siguiente en ver una aurora boreal. En mayo de 2024, varias ciudades en España, como Tarragona, Cádiz, Zaragoza y Lugo, fueron testigos de una aurora, un evento extraordinario provocado por una tormenta solar caníbal.

¿Cuándo será el próximo evento de auroras boreales en España?

Por ahora, los astrónomos han detectado un nuevo periodo con alta probabilidad de ver auroras en el norte del país: del 20 al 29 de octubre de 2025. Durante estos días, se prevé que el índice Kp alcance un valor de 6. Este índice Kp evalúa la resistencia de las tormentas geomagnéticas y, cuando llega al nivel 6, el óvalo auroral (la región donde se forman las luces) se expande lo suficiente como para que el fenómeno sea visible en zonas de España donde nunca se había observado antes.

No todos los lugares en España tendrán la misma oportunidad de observar este fenómeno, porque las auroras dependen de elementos como la latitud y la fuerza de la tormenta solar. Las áreas más favorables serán las que se encuentren a mayor altura o más al norte del país. Entre los sitios con mejor expectativa de ver este espectáculo se encuentran partes de Galicia, como la ciudad de Lugo y la comarca de A Mariña, zonas altas de Cádiz en Andalucía, y localidades cercanas al Valle del Ebro en Zaragoza, así como algunas áreas costeras de Cataluña.

Si te gusta mucho la astronomía, este será tu evento, ya que, aunque las auroras boreales son más frecuentes de ver en el norte, fenómenos de este tipo son una oportunidad única. Si se concretan las predicciones de la tormenta geomagnética, a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, los cielos de estas regiones españolas podrían estar llenos de sus colores brillantes, brindando a los observadores un espectáculo astronómico. No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de este fenómeno.

